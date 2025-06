La nuova offerta Aruba Fibra a partire da 17,69 € al mese

Aruba continua a connettere le famiglie italiane con una nuova offerta pensata per ogni esigenza, domestica o professionale. È tempo di dire addio a connessioni lente e instabili: con Aruba Fibra, la velocità arriva fino a 2,5 Gbps, l’attivazione è gratuita, e fino al 28 ottobre 2025 è attiva una promozione imperdibile: 17,69 € al mese per i primi sei mesi, senza costi nascosti.

Offerta base: prestazioni al top, senza modem

Chi cerca una connessione essenziale ma potente può scegliere l’offerta base:

Download fino a 2,5 Gbps

Upload fino a 1 Gbps

Zero costi di attivazione

Prezzo promozionale: 17,69 €/mese per 6 mesi, poi 24,90 €

Offerta All-In: router e chiamate illimitate inclusi

Per chi desidera qualcosa in più, Aruba Fibra All-In include:

Router Wi-Fi a noleggio

Chiamate nazionali illimitate

Download fino a 2,5 Gbps / Upload fino a 1 Gbps

19,89 €/mese per 6 mesi, poi 27,90 €

Fibra PRO per business e professionisti

Connettività professionale con:

Banda minima garantita di 100 Mbps

IPv4 statico incluso

Router Wi-Fi e chiamate illimitate su 4 canali

33,89 €/mese per 18 mesi

Bonus extra: voucher da 100 € e sconti porta-un-amico

Attivando Aruba Fibra in uno degli oltre 800 comuni aderenti, ricevi un buono digitale da 100 € da spendere su Amazon, Q8 o MediaWorld. E se porti un amico, entrambi riceverete uno sconto di 15 € sul canone.

Servizi aggiuntivi su misura

Puoi personalizzare la tua offerta con:

Cybersecurity Plus : protezione web per 2 dispositivi (7,99 €/mese)

: protezione web per 2 dispositivi (7,99 €/mese) Assistenza casa YOLO (4,99 €/mese)

(4,99 €/mese) Download fino a 10 Gbps (24,00 €/mese)

(24,00 €/mese) Chiamate illimitate (4,00 €/mese)

(4,00 €/mese) Router Wi-Fi (2,20 €/mese)

(2,20 €/mese) IPv4 statico o dinamico (da 4,00 €)

Stop&Go, flessibilità vera

Vai in vacanza? Con Stop&Go puoi mettere in pausa la tua connessione per 30 giorni consecutivi ogni anno, risparmiando senza rinunciare alla qualità.

Fibra green e Made in Italy

La sostenibilità è parte integrante dell’identità Aruba: i data center sono alimentati con energia da fonti rinnovabili certificate, nel pieno rispetto dell’ambiente.

La copertura si amplia

Grazie al Piano Italia 1 Giga, la fibra di Aruba raggiunge sempre più comuni, comprese le cosiddette “aree bianche”. Se non sei ancora coperto, potrai comunque accedere alla tecnologia migliore disponibile nella tua zona. Per conoscere l'offerta completa di Aruba Fibra clicca qui.