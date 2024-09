La nuova fibra Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 in offerta a 21,99 euro

Se in estate ci si è trovati a combattere con le ripetute cadute della linea Internet della propria abitazione, è arrivato il momento di trovare un rimedio. A questo proposito segnaliamo l'offerta della fibra Iliad, in promozione a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro.

La promozione include la tecnologia Wi-Fi 7, con iliadbox in comodato d'uso gratuito, chiamate illimitate in Italia e all'estero, e il 100% di fibra ottica FTTH. In più è presente l'app iliadbox connect, attraverso cui si ha l'opportunità di gestire a proprio piacimento la rete Internet di casa.

Fibra Iliad con Wi-Fi 7 in offerta a 21,99 euro al mese

La fibra di Iliad è in grado di raggiungere una velocità in download fino a 5 Gbit/s nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON, suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, con una velocità in upload fino a 700 Mbit/s. Nelle aree coperte invece dalla tecnologia FTTH GPON, la velocità i valori raggiungono i 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload.

Le performance della fibra Iliad sono garantite dall'introduzione della tecnologia Wi-Fi 7, capace di offrire una navigazione più veloce e stabile, sia in download che in upload. Le prestazioni della linea sono tali da consentire di guardare film, serie tv, oltre che giocare online, scaricare file e lavorare da remoto senza limiti né interruzioni e da più dispositivi contemporaneamente.

Prima di attivare la fibra, puoi verificare la copertura della tua area tramite questa pagina del sito ufficiale Iliad. Al termine della procedura, avrai la certezza che la zona in cui abiti sia raggiunta dal servizio fibra della società francese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.