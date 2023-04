La migliore VPN ora costa meno: NordVPN è in offerta a prezzo scontato (-83%)

È il momento giusto per attivare NordVPN, servizio che oramai rappresenta un punto di riferimento del settore tanto da essere considerato a tutti gli effetti come la miglior VPN su cui puntare oggi. L'offerta disponibile per NordVPN è davvero interessante: scegliendo il piano biennale, infatti, si potrà beneficiare di 3 mesi gratis aggiuntivi oltre che di uno sconto fino all'83% sulla spesa complessiva. In questo modo, il costo della VPN sarà di 3,99 euro al mese. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto in modo da accedere al sito di NordVPN e richiedere l'attivazione.

NordVPN: la migliore VPN ora costa meno, ecco l'offerta

Con l'offerta in corso è possibile attivare NordVPN al prezzo scontato di 3,99 euro al mese puntando sul piano biennale con fatturazione anticipata. L'offerta garantisce:

27 mesi di accesso alla VPN

di accesso alla VPN un prezzo scontato del 51%

l'accesso illimitato alla VPN e un sistema anti malware, tracker e ad blocker

Per gli utenti più esigenti ci sono anche i piani:

Plus a 5,19 euro al mese per 27 mesi con password manager

a 5,19 euro al mese per 27 mesi con Completo a 6,69 euro al mese per 27 mesi con password manager e 1 TB di storage in cloud protetto dalla crittografia

Per attivare una delle offerte di NordVPN è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Da notare che è anche possibile attivare il piano annuale (sempre con 3 mesi gratis) beneficiando di uno sconto fino al 56%. La spesa, in questo caso, parte da 4,59 euro al mese.

Su tutti i piani proposti da NordVPN è possibile beneficiare della Garanzia di rimborso di 30 giorni. In questo modo, sarà possibile ottenere un rimborso integrale di quanto pagato nel caso in cui il servizio non soddisfi le proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.