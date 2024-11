La migliore VPN è in offerta per il Black Friday: ecco la promo da attivare

La settimana del Black Friday è, come da tradizione, il momento più conveniente per attivare una nuova VPN, puntando su un servizio di alta qualità proposto a un prezzo accessibile. La promo da scegliere oggi è quella di ExpressVPN, ora disponibile con 6 mesi gratis aggiuntivi andando ad attivare il piano 2 anni.

Sfruttando quest'offerta, quindi, è possibile ottenere uno sconto complessivo del 61%, andando a utilizzare la VPN con un prezzo ridotto fino a 4,99 dollari al mese. Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN, accessibile tramite il link qui di sotto. Per i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

VPN per il Black Friday: c'è ExpressVPN in offerta

ExpressVPN è una VPN "premium". Rispetto alla maggior parte dei servizi disponibili sul mercato, infatti, questa VPN riesce a mettere a disposizione una qualità superiore, sia in termini di velocità della rete che per quanto riguarda la sicurezza, grazie al protocollo proprietario Lightway e alla crittografia del traffico dati, accompagnata da una politica "zero log" che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento.

Con ExpressVPN, inoltre, è possibile accedere a un network di migliaia di server distribuiti in 105 Paesi. In questo modo, è possibile, facilmente, selezionare un server situato in un altro Paese, in modo da "spostare" il proprio IP ed evitare blocchi geografici e censure online. La VPN, inoltre, è utilizzabile da 8 dispositivi, anche in contemporanea.

Con l'offerta in corso, ExpressVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 4,99 dollari al mese, andando ad attivare il piano da 30 mesi per una spesa complessiva di 149,70 dollari pari a circa 140 euro. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, il servizio ha 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto.

