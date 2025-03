La migliore VPN è in offerta flash: connessione al sicuro con 2,19 euro al mese

La nuova promo di Surfshark rappresenta un'occasione unica per chi è alla ricerca di una nuova VPN. Grazie all'offerta in corso, infatti, il servizio, da tempo punto di riferimento assoluto del settore delle VPN, è ora disponibile con un prezzo scontato di 2,19 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

L'offerta, inoltre, include 30 giorni di Garanzia soddisfatti o rimborsati. Da segnalare che con 50 centesimi in più al mese è possibile accedere al piano One che include anche servizi aggiuntivi per la sicurezza informatica, come la protezione antivirus.

Per sfruttare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark tramite il link qui di sotto.

Surfshark: è la VPN da scegliere oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN completa e senza limiti. Il servizio garantisce la protezione della connessione con la crittografia e una politica "zero log". In questo modo, chi utilizza la VPN può accedere a Internet in modo sicuro, anche quando la connessione non è provata, e senza alcuna forma di tracciamento.

Per chi sceglie di affidarsi a Surfshark, inoltre, c'è un network di migliaia di server, distribuito in tutto il mondo, che consente di "spostare" il proprio IP, selezionando un server situato in un altro Paese. In questo modo, durante l'utilizzo della connessione è possibile evitare blocchi geografici e censure. La rete VPN è utilizzabile, inoltre, da un numero illimitato di dispositivi.

Grazie alla promozione in corso, Surfshark ora costa 2,19 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. Aggiungendo 50 centesimi al mese è possibile passare alla versione One che include anche strumenti aggiuntivi per la sicurezza, come la protezione antivirus.

Per sfruttare l'offerta basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.