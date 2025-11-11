La mano sulla culla: il remake del thriller degli anni Novanta in arrivo su Disney+

Dal 19 novembre il film La mano sulla culla, remake dell'omonimo thriller psicologico dei primi anni Novanta, sarà disponibile all'interno del catalogo Disney+. Diretto da Michelle Garza Cervera, il film ha per protagoniste le attrici Mary Elizabeth Winstead, che interpreta una mamma di un quartiere di lusso, e Maika Monroe, che presta il volto alla nuova tata. Il cast è completato da Riki Lindhome, Mileiah Vega, Martin Starr e Raul Castillo.

Per vedere La mano sulla culla occorre sottoscrivere uno dei piani Disney+ disponibili. I prezzi partono da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità: al termine del primo mese si è liberi di rinnovare per un altro mese a 6,99 euro, oppure disdire senza costi aggiuntivi. Gli altri piani sono Standard e Premium: il piano Standard costa 10,99 euro al mese, oppure 109,99 euro l'anno, invece l'account Premium prevede un prezzo di 15,90 euro al mese o 159,90 euro l'anno. A questo proposito segnaliamo che i piani annuali sono disponibili soltanto per gli account Standard e Premium.

La trama

Caitlin Morales (Mary Elizabeth Winstead) è una benestante mamma che abita in un quartiere residenziale di lusso. Un giorno assume una nuova tata, tale Polly Murphy (Maika Monroe), senza immaginare lontanamente chi sia. Una storia di vendetta, come nella pellicola originale del 1992, che promette di tenere incollati allo schermo tutti gli amanti del genere.

La regia del film è di Michelle Garza Cervera, mentre la sceneggiatura è a cura di Micah Bloomberg, che a sua volta si è basato sul lavoro di Amanda Siver. I produttori del film originale della casa di produzione statunitense 20th Century Studios sono invece Ted Field, Mike LaRocca e Michael Schaefer, mentre nella lista degli executive producer si annoverano Seth William Meier, Maria Frisk e Michael Napoliello.

