La mania dei meme coin continua: Dogecoin, Shiba Inu, NuggetRush

Il mercato delle criptovalute ha iniziato la settimana con una nota positiva, con Bitcoin (BTC) che ora scambia ben al di sopra dei 70.500 $. Il tanto atteso evento di halving del Bitcoin è a pochi giorni di distanza, alimentando ulteriormente l'entusiasmo nel settore. Anche le meme coin hanno fatto bene: Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) hanno registrato guadagni a una cifra oggi.

In mezzo alla frenesia delle meme coin, un nuovo operatore, NuggetRush, si sta preparando a lasciare il segno in questo settore. Il progetto ha recentemente concluso una prevendita di successo, vendendo oltre 270 milioni di token NUGX e raccogliendo più di 3,8 milioni di dollari.

Dato che gli investitori della prevendita che riceveranno i loro token nei prossimi giorni e il lancio ufficiale sugli exchange previsto per la fine del mese, NuggetRush è potenzialmente uno dei titoli da tenere d'occhio nelle settimane e nei mesi a venire.

Analisi del prezzo di Dogecoin e significato del DOGE Day

DOGE è in rialzo del 6% oggi dopo aver rotto un grosso livello di resistenza a 0,2 $ durante il fine settimana, e ora viene scambiata a 0,206 $. altFINS ha spiegato che il prezzo si trova in una tendenza al rialzo. È uscito da un modello di bandiera rialzista e ha raggiunto un massimo di 0,23 $, segno di una tendenza al rialzo. Ora sta cercando la giusta opportunità di ingresso nel trend rialzista.

Sembra che la criptovaluta abbia trovato supporto al livello di ritracciamento di Fibonacci di 0,18 $ (50%) e che sia pronta a rivedere 0,23 $. Gli analisti hanno fissato un livello di stop loss (SL) a 0,16 $ e raccomandano di impostare un allarme sul prezzo.

In termini di tendenza, DOGE si trova in una fase di rialzo su tutti gli orizzonti temporali (breve, medio e lungo termine). Per quanto riguarda il momentum, la linea MACD è al di sotto della linea di segnale MACD (ribassista) ma il RSI è > 55 (rialzista). Le barre dell'istogramma MACD sono in aumento, fatto che suggerisce che il momentum potrebbe essere vicino a un'altra ripresa.

Per quanto riguarda il supporto e la resistenza, la zona di supporto più vicina è di 0,110 $, poi di 0,075 $ - 0,080 $. La zona di resistenza più vicina è di 0,200 $ (ribaltata durante il fine settimana), poi 0,250 $.

Vale la pena notare che il Doge Day è un evento celebrato dagli appassionati di Dogecoin il 20 aprile. La data è stata scelta per la sua associazione con la cultura della marijuana, con il termine "420" spesso usato per riferirsi all'atto di fumare. Il primo Doge Day è stato celebrato nel 2021, con i sostenitori che esortavano i fan ad acquistare le monete digitali basandosi su un meme con protagonista uno Shiba Inu, una razza canina dall'aspetto simile alla volpe.

L'obiettivo del Doge Day è quello di far salire il prezzo di Dogecoin incoraggiando i fan ad acquistare e detenere la criptovaluta. Nel 2021, il prezzo di Dogecoin è salito del 24% nel giorno del Doge Day, raggiungendo un massimo di 37 centesimi. L'evento è diventato una celebrazione della cultura e della community Doge, con i sostenitori che si riuniscono per condividere battute, meme e rialzo per il re delle meme coin.

Analisi del prezzo di Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) è in modesto rialzo del 2% oggi e viene scambiata a 0,000028 $. Secondo altFINS, il prezzo di SHIB rimane in un trend rialzista. Dopo un breve consolidamento all'interno di un modello a bandiera rialzista, il prezzo si è staccato e potrebbe rivisitare quota 0,000040 $ per un potenziale rialzo del 30%. Gli analisti hanno fissato un livello di stop loss (SL) a 0,000022 $ e consigliano di impostare un allarme sul prezzo.

Guardando al modello tecnico, il modello della bandiera rialzista è un modello di continuazione affidabile che spesso indica un piccolo cambiamento di direzione (o aree di consolidamento) prima della ripresa del trend precedente. Gli analisti notano che il trend è neutrale a breve termine e in rialzo a medio e lungo termine.

In termini di momentum, la linea MACD è al di sotto della linea di segnale MACD (ribassista) ma l'indicatore RSI è intorno a 50 (neutrale). Considerato l'aumento delle barre dell'istogramma MACD, il momentum potrebbe essere prossimo a un nuovo rialzo.

Per quanto riguarda il supporto e la resistenza, la zona di supporto più vicina è 0,0000225 $ (precedente resistenza), poi 0,0000150 $. La zona di resistenza più vicina è 0,000040 $, poi 0,000050 $.

Nugget Rush: una nuova meme coin in circolazione

NuggetRush, una nuova meme coin sul mercato, ha concluso la sua prevendita, dove sono stati venduti oltre 270 milioni di token NUGX, raccogliendo oltre 3,8 milioni di dollari.

Gli investitori della prevendita riceveranno i loro token nei prossimi giorni (per la precisione tra 15 giorni, secondo quanto riportato sul sito web al momento della scrittura) e il lancio ufficiale sugli exchange è previsto per la fine del mese.

NuggetRush è un gioco che offre un'esperienza play-to-earn in cui i giocatori possono guadagnare ricompense in base alle loro abilità e alle loro attività all'interno del gioco. Il gioco presenta vari livelli, sfide e personaggi NFT con diverse capacità che i giocatori possono potenziare per aumentare la loro efficienza mineraria e il loro valore finanziario.

I giocatori possono anche puntare i NFT dei loro personaggi per guadagnare interessi fissi, unirsi a gilde minerarie per ottenere maggiori ricompense e partecipare a sfide di gruppo per ottenere maggiori premi.

Inoltre, NuggetRush opera sulla blockchain di Ethereum, garantendo trasparenza, sicurezza ed equità in tutte le operazioni. La piattaforma integra le funzioni NFT e DeFi, consentendo ai giocatori di stakingare NFT fino al 20% di APY, di scambiare NFT in un marketplace peer-to-peer e di riscattare NFT speciali chiamati RUSHGEM in oro reale.

Il token di utilità e governance nativo di NuggetRush, NUGX, è deflazionistico, supporta varie attività all'interno del gioco e potenzialmente mantiene i prezzi nel tempo.

Conclusione

Per riassumere, le meme coin come Dogecoin e Shiba Inu hanno continuato ad attirare l'attenzione nel regno delle meme coin. Considerato l'imminente evento di halving di Bitcoin e il forte inizio di settimana, i meme potrebbero potenzialmente fare bene nel prossimo periodo.

In questo contesto, vale la pena di tenere d'occhio il lancio di NuggetRush, un nuovo gioco di guadagno incentrato sulla sostenibilità e sull'utilità. Anche se è importante affrontare ogni nuovo progetto con cautela, il successo della prevendita di NuggetRush e le sue caratteristiche di gioco suggeriscono che potrebbe essere un'aggiunta interessante al settore in crescita delle meme coin.

