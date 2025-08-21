La fibra Iliad per un rientro dalle vacanze in grande stile: ecco l'offerta iliadbox

Durante le ultime vacanza estive si è presa la decisione di sostituire l'attuale operatore per la fibra con un altro, dopo essersi resi conto in più di un'occasione che la vera fibra offre una connessione nettamente migliore. E quando si parla di vera fibra non si può non fare riferimento a iliadbox, l'offerta della fibra pura di Iliad.

In questi giorni è possibile attivare la fibra di Iliad a 21,99 euro al mese per sempre, grazie allo sconto di 4 euro concesso agli utenti mobile Iliad con un'offerta da 9,99 o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Il costo per l'installazione è pari invece a 39,99 euro una tantum, in linea con il prezzo richiesto dagli altri operatori.

Da Iliad solo la fibra pura

Vero, il prezzo è importante, ma c'è un'altra componente a rivestire un ruolo identico, cioè la natura stessa della fibra. Nella maggior parte dei casi, almeno per quanto riguarda il territorio italiano, le varie compagnie propongono contratti in fibra FTTC: sì, è fibra, ma non la vera fibra, o fibra pura, prendendo in prestito il termine utilizzato dalla compagnia francese sul suo sito.

FTTC è un acronimo che indica fiber to the cabinet, e riguarda le connessione in fibra i cui cavi arrivano fino all'armadio stradale, da dove poi proseguono i classici cavi in rame fino a casa. Va da sé che le prestazioni saranno nettamente inferiori rispetto alla fibra FTTH, acronimo per fiber to the home, che si differenzia rispetto alla fibra FTTC per l'arrivo dei cavi in fibra ottica fino alla propria abitazione.

A rendere ulteriormente appetibile l'offerta Iliad è anche l'integrazione della tecnologia Wi-Fi 7 nel router iliadbox concesso in comodato d'uso gratuito. Il Wi-Fi 7, infatti, si distingue per una maggiore velocità e affidabilità rispetto alla precedente generazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.