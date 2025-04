Kubernetes 1.33: tutte le novità della nuova release

Kubernetes 1.33 è ormai prossimo al rilascio e, come da tradizione per il progetto, porta con sé un mix di funzionalità stabili, in beta e in alpha che arricchiscono l'ecosistema della popolare piattaforma per l'orchestrazione dei container. Per la realizzazione di questa versione sono stati effettuati ben 64 interventi ora in fase di code freeze. 18 di essi hanno ricevuto la promozione a funzionalità stabili, 20 sono entrati in fase di betatest, 24 in alpha e due sono legati a funzionalità deprecate.

Le nuove funzionalità stabili di Kubernetes 1.33

Tra le funzionalità ora stabili di Kubernetes 1.33 abbiamo ora l'ottimizzazione della distribuzione dei pod rispetto ai taint dei nodi. Intervento che migliora la gestione dello skew nella topologia.

Un altro aggiornamento riguarda le affinità dei pod, con la possibilità di utilizzare chiavi di etichetta per controllare con maggiore precisione il posizionamento dei carichi.

A livello di rete, l'introduzione del supporto per CIDR (Classless Inter-Domain Routing) multipli migliora la scalabilità degli IP dei servizi e apre la strada a configurazioni più flessibili e compatibili con IPv6. Il topology-aware routing consente poi un instradamento del traffico più efficiente nelle architetture multi-zona, mentre kubectl guadagna nuove capacità grazie al supporto nativo per le subresource.

Una delle novità più attese da Kubernetes 1.33 è il supporto nativo ai sidecar container che ora possono essere gestiti in modo più coerente durante il ciclo di vita di un pod. Il miglioramento della gestione della CPU consente inoltre un isolamento più rigido nei flussi di lavoro che richiedono prestazioni elevate. Come quelli più sensibili alle latenze.

Funzionalità in beta e alpha

Per quanto riguarda le feature in beta di Kubernetes 1.33 troviamo novità rilevanti per il controllo delle risorse. Questo con la possibilità di aggiornare le risorse dei pod, il montaggio di immagini OCI come volumi in sola lettura e l'introduzione di namespace utente per migliorare l'isolamento di sicurezza.

Tra le funzionalità in alpha abbiamo invece il supporto per segnali di stop personalizzati nei container, nuova granularità nella configurazione dell'autoscaling orizzontale e un affinamento della politica di routing che permette di privilegiare la distribuzione del traffico verso uno stesso nodo.