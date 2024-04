Kodi 21.0 “Omega” media center è stato rilasciato in via ufficiale

Kodi 21.0 “Omega” è stato appena rilasciato come un importante aggiornamento di questo pluripremiato software home theater/centro multimediale gratuito multipiattaforma e open source. Tale update introduce il supporto FFmpeg 6.0, NFSv4, per la lettura e la scrittura di playlist M3U8 e per immagini AVIF. Inoltre, presenta anche miglioramenti AudioEngine su Linux e supporto per formati passthrough come DTS-HD e TrueHD su Linux. Kodi 21.0 aggiunge il supporto per libdisplay-info per aiutare ad analizzare le informazioni EDID e determinare le capacità di visualizzazione. Gli utenti Linux possono ora selezionare il backend audio con un interruttore della riga di comando all'avvio di Kodi. Ciò consente di vedere con quali backend audio abilitati Kodi è stato creato.

Kodi 21.0: le altre principali novità dell’aggiornamento

Inoltre, gli utenti Linux hanno ricevuto un migliore supporto per la riproduzione VAAPI VP9 Profile 2, miglioramenti al supporto PipeWire, una nuova opzione della riga di comando --gl-interface=<interface> per sostituire il vecchio utilizzo della variabile di ambiente di KODI_GL_INTERFACE e supporto per i dispositivi Raspberry Pi per segnalare la temperatura della CPU senza utilizzare script esterni. Inoltre, Kodi non utilizza più l’utilità ping di Linux poiché ora ha una propria implementazione. Kodi 21.0 aggiunge il supporto per le raccolte di caratteri .ttc e migliora la finestra del browser Teletext. Inoltre, include il supporto per la creazione di Kodi con Python 3.12 e SWIG 4.2.0 e migliora la rotazione automatica dei video dai metadati.

Per Android, questa versione migliora il rilevamento e la compatibilità di Dolby Vision e implementa una funzione di spegnimento minimo nelle impostazioni di risparmio energetico. È stato anche migliorato il supporto per i dispositivi Amazon FireTV 4K e per Amlogic BSP (audio). Il media center aggiunge un'opzione per evitare la sincronizzazione del volume su una destinazione UPnP. Infine, sono stati introdotti anche nuovo comando per modificare la velocità di riproduzione (tempo), un nuovo comando per attivare lo screen saver e un nuovo metodo di navigazione in Musica da cui passare artisti direttamente sui brani, in modo simile a come Spotify ti consente di navigare nella sua interfaccia. Per scoprire tutte le novità di questo aggiornamento, consulta la pagina GitHub di Kodi.