Linux Lite 7.0: arriva versione di test basata su Ubuntu 24.04 LTS

Nelle scorse ore, lo sviluppatore di Linux Lite, Jerry Bezencon, ha annunciato oggi la versione Release Candidate (RC) della prossima distribuzione Linux Lite 7.0. Tale versione è dedicata agli utenti che desiderano testare la build in anteprima e segnalare problemi prima che venga rilasciata la versione finale. Nome in codice "Galena", Linux Lite 7.0 sarà un importante aggiornamento basato sull'ultima versione di Ubuntu 24.04 LTS “Noble Numbat” di Canonical. Ciò significa anche che offrirà finalmente l'ultimo e migliore ambiente desktop Xfce 4.18 come il precedente Linux Lite (basato invece su Xfce 4.16). Come affermato da Jerry Bezencon: “Il tema di questa serie è la maturità. Offriamo Linux Lite ormai da 12 anni e in questo periodo abbiamo integrato molte funzionalità suggerite dalla community, oltre a costruire su basi solide e sicure”.

Linux Lite 7.0: versione ufficiale in arrivo il 1 giugno 2024

Essendo basata su Ubuntu 24.04 LTS, la prossima versione Linux Lite 7.0 è alimentata dal kernel Linux 6.8, utilizza come browser predefinito Google Chrome 124.0. Inoltre, offre un programma di installazione aggiornato che presenta slide nuove e con più contenuti. Ciò migliora l’esperienza di installazione per gli utenti, in particolare per i nuovi arrivati. L'artwork rimane invariato rispetto a Linux Lite 6, poiché la prossima versione utilizzerà ancora il tema della finestra Materia con il tema delle icone Papirus. Naturalmente è possibile trovare anche molte altre modifiche, nonché componenti aggiornati dai repository Ubuntu upstream.

Jerry Bezencon prevede di svelare la versione finale di Linux Lite 7.0 il 1 giugno 2024. Fino ad allora, è possibile testare la versione Release Candidate scaricandola dalla pagina ufficiale dell’annuncio del rilascio. Prima di fare ciò, è necessario tenere presente che si tratta di una versione pre-release, non adatta quindi all'uso sui PC che si usano quotidianamente. Tale versione potrebbe infatti essere instabile e potrebbe portare a diversi bug e blocchi. Inoltre, se si installa la versione Release Candidate, non sarà possibile eseguire l'aggiornamento alla versione finale quando sarà disponibile.