Fedora Asahi Remix 40: ufficiale il rilascio per Mac Apple Silicon

Fedora Project ha recentemente annunciato la disponibilità generale della distribuzione Fedora Asahi Remix 40. Questa è stata sviluppata in stretta collaborazione con Fedora Asahi SIG e il progetto Asahi Linux per Apple Silicon Mac. Basata sull'ultima serie di sistemi operativi Fedora Linux 40 e sulla serie di ambienti desktop KDE Plasma 6, Fedora Asahi Remix 40 introduce il supporto OpenGL 4.6 conforme ad Apple Silicon e audio di alta qualità pronto all'uso. Inoltre, offre un'interfaccia personalizzata, con procedura guidata di configurazione iniziale basata sul programma di installazione grafico Calamares.

Fedora Asahi Remix 40: disponibile in variante GNOME e Fedora Server

Oltre alla variante con l'ambiente desktop KDE Plasma 6, Fedora Asahi Remix 40 è disponibile anche con una variante GNOME. Si tratta dell’ultima e migliore serie di ambienti desktop GNOME 46 per coloro che non vogliono i propri Apple Silicon Mac con KDE Plasma. Inoltre, Fedora Asahi Remix offre anche una variante Fedora Server. Questa è dedicata agli utenti che vogliono trasformare i propri Mac Apple Silicon in server o per altri tipi di implementazioni headless. Inoltre, è disponibile anche il fil immagine Minimal per gli utenti Apple Silicon che desiderano crearne da zero una propria esperienza Fedora Asahi Remix personalizzata.

Fedora Asahi Remix 40 può essere installato sin da subito su tutti i Mac Apple Silicon supportati. Gli utenti esistenti con la vecchia distribuzione possono aggiornare le proprie installazioni seguendo il processo di aggiornamento ufficiale di Fedora Linux. Fedora Asahi Remix è attualmente supportato su MacBook Air M1 e M2, MacBook Pro M1, M1 Pro, M1 Max, M2, M2 Pro e M2 Max, Mac Mini M1, M2 e M2 Pro, Mac Studio M1 Max, M1 Ultra, M2 Max e M2 Ultra, nonché i dispositivi iMac M1. Gli utenti che desiderano maggiori dettagli possono consultare il sito ufficiale di Fedora.