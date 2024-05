Raspberry Pi Connect: il tool per usare Raspberry Pi da remoto

Raspberry Foundation ha recentemente annunciato Raspberry Pi Connect. Si tratta di un nuovo tool web-based per accedere in modo semplice e sicuro al computer Raspberry Pi in remoto, utilizzando il browser web. Poiché Raspberry Pi di solito esegue un sistema operativo basato su Linux, è possibile configurare facilmente un server SSH (Secure Shell) per accedervi da remoto. Inoltre, si può usare un'applicazione server/client VNC (Virtual Network Computing) per accedere al desktop in remoto. Tuttavia, queste soluzioni di connessione remota potrebbero presentare alcune limitazioni o non essere adatte a tutti. Pertanto, Raspberry Pi Connect permette di colmare il divario e offrire agli utenti Raspberry Pi un modo semplice, pronto all'uso e facile da usare per accedere a Raspberry Pi tramite un browser web.

Raspberry Pi Connect: come usare il sistema operativo da remoto

Per utilizzare Raspberry Pi da remoto, basta installare Raspberry Pi Connect utilizzando il comando sudo apt update && sudo apt full-upgrade && sudo apt install rpi-connect in un emulatore di terminale e creare un account sul sito ufficiale di Raspberry Pi Connect. In seguito, basta riavviare il sistema operativo. Al riavvio, bisognerà cliccare sull’icona dedicata che appare sulla barra dei menu e poi accedere all’account. Se il pulsante "Accedi" non dovesse funzionare, è possibile creare un collegamento per connettere Raspberry Pi con il proprio ID Raspberry Pi dalla riga di comando. Per fare ciò basterà usare il comando di accesso rpi-connect. Questo aprirà immediatamente il browser web predefinito in modo da poter accedere all’account.

Sotto il cofano, lo strumento utilizza il protocollo WebRTC per stabilire una connessione peer-to-peer sicura tra il browser web e il dispositivo Raspberry Pi. Al momento, il servizio remoto utilizza un singolo server di inoltro (TURN) situato nel Regno Unito, il che potrebbe comportare un'elevata latenza. Poiché è ancora in fase di beta testing, Raspberry Pi Connect funziona solo con installazioni Raspberry Pi a 64 bit del sistema operativo Raspberry Pi Bookworm che utilizza il server finestra Wayland. Infine, è limitato soltanto ai modelli Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 400.