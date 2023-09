L'offerta di Kena a 12,99 euro al mese sta facendo parlare molto di sé. In effetti, le condizioni sono a dir poco clamorose. Incluso nel canone ci sono, infatti, 150 GigaByte, minuti illimitati e 200 sms. Non solo, perché a partire dal 13 settembre l'attivazione di 4,99 euro è completamente gratuita.

Stiamo parlando di una delle promozioni più interessanti del momento, una ragione in più per non perdere molto tempo e attivarla velocemente. Nel prossimo paragrafo andremo a vedere meglio i dettagli della promozione.

Kena Mobile, l'offerta è da sogno

Con Kena, a soli1 2,99 euro al mese, ottieni minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 150GB di Internet 4G (inclusi 12GB in 4G per navigare in Europa) a 12,99€ al mese.

In che modo si attiva la promozione? Hai tre strade a disposizione:

Direttamente online cliccando sul tasto che troverai nella pagina della promozione

cliccando sul tasto che troverai nella pagina della promozione Scaricando l' App Kena Mobile (disponibile sia per Android che per iPhone)

(disponibile sia per Android che per iPhone) chiamando il Servizio Assistenza Clienti al numero 181

Ti ricordiamo che Kena vanta un'ottima copertura e raggiunge oltre il 99% della popolazione in Italia. Questo grazie all'appoggio alla Rete TIM.

Il Segnale di Kena copre più del 99% della popolazione in 4G fino a 60Mbps e in 2G raggiunge il 99,8%. È possibile navigare con Kena Mobile sulla Rete 4G TIM fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload sul territorio nazionale.

Copertura, affidabilità, promozione super. Sono tanti i motivi per passare subito a Kena. La compagnia ricorda che la promozione è sottoscrivibile solo per chi mantiene il proprio numero portandolo da un altro Operatore.

Altra caratteristica da sottolineare è che Kena è abilitata alla ricezione del servizio VoltE. Il Voice over Long-Term Evolution è una tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali tramite reti dati LTE (Long-Term Evolution) anziché tramite le tradizionali reti telefoniche 2G o 3G. Permette di effettuare chiamate vocali di alta qualità utilizzando la stessa infrastruttura di rete utilizzata per la trasmissione dei dati cellulari ad alta velocità.

