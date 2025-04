Kena Mobile raddoppia: 200 Giga a 5,99€ e un mese in omaggio

Se si è alla ricerca di un'offerta mobile con tanti Giga ad un prezzo economico, segnaliamo 5,99 Promo 100, l'offerta 4G di Kena Mobile che propone 200 Giga su rete TIM, anziché 100 Giga, con il servizio di ricarica attivo, più minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 5,99 euro al mese. Inoltre, il primo rinnovo è in omaggio.

Un ulteriore vantaggio è il costo di attivazione gratuito, invece di 4 euro, fornendo i consensi commerciali, mentre la SIM è interamente gratis. E qualora ci si trovi in uno dei Paesi dell'Unione europea per vacanza o lavoro, si hanno inclusi 8 Giga dedicati in roaming: in questo caso, la velocità di connessione dipende dalla rete degli operatori con cui TIM ha stretto gli accordi di roaming.

I vantaggi dell'offerta

In primis citiamo i Giga a disposizione in rapporto al prezzo mensile dell'offerta: 200 Giga, a fronte di una spesa inferiore ai 6 euro, sono tanti, più che sufficienti per coprire le esigenze di nove persone su dieci, indipendentemente dall'uso che se ne faccia. Per ottenere 200 Giga, lo ricordiamo, è sufficiente attivare la ricarica automatica, in caso contrario i dati mobili disponibili sono pari a 100 Giga.

Un altro vantaggio significativo è il primo rinnovo offerto da Kena. Significativo perché sono pochi, anzi pochissimi (si contano sulle dita di una mano) gli operatori di telefonia mobile che propongono un mese in omaggio ai loro nuovi clienti.

A questo proposito, all'elenco dei vantaggi si va ad aggiungere anche il costo di attivazione gratuito, anziché 4 euro: per ottenere questo beneficio è sufficiente fornire i consensi commerciali al momento della sottoscrizione dell'offerta.

Altri dettagli utili

L'offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile o richiede la portabilità del proprio numero da Iliad, ho. Mobile, Fastweb, Lyca Mobile, CoopVoce, Tiscali, PosteMobile e altri MVNO.

La promozione in corso, attivabile direttamente online, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.