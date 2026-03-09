Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Aprire un sito con l'AI senza alcuna competenza tecnica: l'offerta di Aruba
Aruba Super Site è il pacchetto che consente di aprire un nuovo sito web in pochi minuti grazie all'intelligenza artificiale.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 mar 2026
In molti hanno il desiderio di aprire un sito web, poi però sono pochi quelli che vanno fino in fondo, vuoi perché si sentono inadeguati non avendo studiato informatica o programmazione, vuoi perché pensano che siano necessari molti soldi per realizzare il proprio sogno. In realtà le cose sono molto più semplici di quello che sembra.

Prendete ad esempio Aruba SuperSite, il pacchetto del principale provider hosting italiano che consente di aprire un nuovo sito web da zero in pochi minuti senza alcuna conoscenza tecnica ma semplicemente grazie all’intelligenza artificiale: attualmente è in offerta a partire da 17,90 euro più IVA per il primo anno, mentre al rinnovo il piano passerà a 54 euro più IVA.

La potenza dell’intelligenza artificiale

Un editor intuitivo, ora potenziato dall’intelligenza artificiale, è lo strumento chiave con cui i clienti Aruba SuperSite hanno l’opportunità di creare un sito partendo letteralmente da zero. Di fatto, è il sitebuilder che crea il sito da zero, prendendo spunto dagli elementi inseriti in un primo questionario.

In seguito, sempre grazie all’intelligenza artificiale generativa è possibile produrre testi, descrizioni dei prodotti e immagini senza alcun tipo di sforzo, risparmiando così tempo prezioso per dare vita al proprio progetto online e farlo crescere nel migliore dei modi. Incluso in Aruba SuperSite anche un servizio di assistenza tramite chatbot integrata che è in grado di fornire risposte dirette in tempi rapidissimi.

L’attuale promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, fa riferimento come prezzo al piano SuperSite Easy, pacchetto ideale per chi si cimenta con un sito web per la prima volta e desidera aprire un blog in completa autonomia senza competenze tecniche. Incluso nel prezzo del primo anno vi sono il dominio con certificato SSL incluso, l’intelligenza artificiale integrata per la generazione del sito, cinque caselle di posta elettronica personalizzabili e un centinaio di template professionali.

