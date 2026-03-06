Kena Mobile, l'offerta da 300 Giga in 5G a 5,99€ è agli sgoccioli

L'offerta di Kena Mobile che permette di beneficiare di 300 Giga su rete 5G TIM a 5,99 euro al mese terminerà il 10 marzo. Questi sono dunque gli ultimi giorni per approfittare di una delle offerte mobile più interessanti di questo inizio anno tra gli operatori virtuali del mercato italiano.

Come già accennato qui sopra, Kena Mobile si appoggia alla rete TIM, promettendo una velocità in 5G fino a 250 Mbps. Possono aderire all'offerta i clienti Iliad, ho. Mobile, CoopVoce e altri MVNO, nonché tutti coloro che scelgono di attivare un nuovo numero con Kena.

I dettagli dell'offerta 5,99 200GB Limited Edition

L'attuale offerta attivabile sul sito ufficiale di Kena prevede 300 Giga invece di 200 Giga con il servizio di Ricarica Automatica attivo. Per beneficiare dei 100 Giga extra ogni mese è sufficiente attivare il servizio al momento della sottoscrizione dell'offerta.

A questi poi si aggiungono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, più 200 SMS. Inoltre, sono inclusi anche 9 Giga al mese per navigare nei Paesi Ue senza dover sostenere i costi del roaming, un quantitativo più che sufficiente per coprire una vacanza di pochi giorni ma anche di una settimana.

Un'ulteriore funzione è Restart, che permette di ricaricare i contenuti della propria offerta nell'eventualità terminino prima del previsto. Così facendo, gli utenti che hanno l'abitudine di terminare prima del previsto i Giga della loro offerta possono da subito tornare a navigare in Internet alla velocità del 5G senza costi aggiuntivi.

Non sono previsti costi di attivazione, inoltre anche la SIM e la consegna a casa sono gratuite. Infine, vi ricordiamo che la promozione attuale disponibile sul sito ufficiale di Kena Mobile (la pagina esatta dell'offerta è raggiungibile tramite il link qui sotto) terminerà la mattina del 10 marzo (martedì prossimo, ndr).

