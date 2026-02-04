Kena Mobile, la nuova offerta: 300 GB e chiamate illimitate a 5,99€

La promo di San Valentino firmata Kena Mobile è una proposta davvero interessante: grazie ad essa, potrai avere tanti GB e chiamate ad un prezzo molto inferiore alla media.

Con 5,99 euro al mese sono inclusi 300 GB di traffico dati in 5G, chiamate senza limiti e 200 SMS, il tutto senza costi extra per attivazione o spedizione della SIM. In alternativa alla SIM fisica, è possibile richiedere anche la eSIM, così da iniziare a usare l'offerta immediatamente.

Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche dell'offerta di Kena.

Con Kena Mobile fai il pieno di GB a pochi euro al mese

La promozione è pensata per chi effettua la portabilità da Iliad, CoopVoce o da altri operatori virtuali, ma anche per chi decide di attivare un nuovo numero.

Il supporto alla rete 5G, disponibile nelle zone coperte e con dispositivi compatibili, garantisce velocità fino a 250 Mbps e una copertura che raggiunge il 99% della popolazione, grazie all'infrastruttura TIM.

A rendere il pacchetto ancora più vantaggioso contribuiscono i minuti illimitati e i 200 SMS inclusi. L'attivazione può essere completata in pochi passaggi online sul sito di Kena, specialmente scegliendo la eSIM, che si installa direttamente sullo smartphone senza dover sostituire la SIM tradizionale.

Per quanto riguarda la gestione della linea, avviene comodamente tramite l'app Kena, dalla quale è possibile controllare credito, traffico residuo, minuti disponibili, ricaricare in qualsiasi momento e consultare eventuali offerte dedicate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.