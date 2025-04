Kena Mobile: fino a 330 GB a partire da 5,99€/mese

Nel panorama sempre più affollato della telefonia mobile, Kena Mobile si distingue per una promessa semplice: offerte trasparenti, senza vincoli, a prezzi davvero accessibili. Appoggiandosi alla rete TIM – che copre il 99% della popolazione italiana – Kena offre soluzioni ideali sia per nuovi utenti, sia per chi proviene da altri operatori, in particolare MVNO come Iliad, Fastweb, ho. e simili.

Offerte su misura a partire da 5,99€/mese Kena propone una gamma di piani con minuti illimitati, 200 SMS e fino a 330 GB di traffico dati mensile, con prezzi che partono da soli 5,99€ al mese per i clienti che attivano una ricarica automatica. Ogni offerta include un mese gratuito e l’attivazione a costo zero per chi fornisce i consensi commerciali. Ecco alcune tra le principali offerte disponibili: 5,99€/mese → fino a 200 GB con ricarica automatica

6,99€/mese → fino a 230 GB

7,99€/mese → fino a 250 GB

9,99€/mese → fino a 330 GB

11,99€/mese → riservata a clienti Vodafone, WindTre, Very e TIM (fino a 200 GB) Tutte le offerte comprendono minuti illimitati e 200 SMS, e si adattano perfettamente a chi cerca un equilibrio tra prezzo contenuto e prestazioni affidabili. Attiva subito l'offerta di Kena Mobile Kena: un'offerta senza vincoli A differenza di altri operatori, Kena punta tutto sulla libertà dell’utente: nessuna penale, nessun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale. Puoi cambiare offerta in qualsiasi momento tramite l’app MyKena, e se finisci i giga prima del rinnovo, puoi attivare il servizio RESTART, che ti permette di anticipare il mese successivo. Vantaggi extra con ricarica automatica Attivando la ricarica automatica, l’offerta si arricchisce fino a 100 GB extra al mese, senza costi aggiuntivi. È la scelta ideale per chi vuole navigare senza pensieri e senza rischiare di restare senza traffico. Attivazione facile, anche da casa Kena semplifica anche la parte burocratica: puoi attivare la SIM con SPID o video selfie, riceverla comodamente a casa, e iniziare a usarla in pochi minuti. Tutto è gestibile tramite l’app, disponibile per Android e iOS, che consente anche di monitorare il credito, acquistare opzioni extra e gestire fino a 7 linee contemporaneamente. Perché scegliere Kena Offerte chiare e senza vincoli

Rete TIM con velocità fino a 60 Mbps in 4G

Primo mese gratuito e attivazione a costo zero

Servizi aggiuntivi come RESTART e multi-linea

App completa e intuitiva per la gestione dell’utenza Kena è l’alternativa giusta per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Se cerchi un operatore mobile affidabile, flessibile e conveniente. Per conoscere l'offerta completa di Kena Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.