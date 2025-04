Kena Mobile, che offerta: 200 GB a 5,99€, con un mese in regalo

Se stai cercando un’offerta mobile conveniente con una grande quantità di traffico dati, la 5,99 Promo 100 di Kena Mobile potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Questa offerta 4G su rete TIM ti permette di ottenere ben 200 GB di traffico dati, invece dei tradizionali 100 GB. Come? Semplicemente attivando il servizio di Ricarica Automatica. In aggiunta, avrai minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, il tutto a un prezzo mensile di 5,99€. Come bonus, il primo rinnovo è gratuito.

Un altro aspetto interessante di questa offerta è che l’attivazione è gratuita (anziché 4€), a condizione che tu fornisca il consenso commerciale al momento della sottoscrizione. Inoltre, riceverai la SIM senza alcun costo aggiuntivo. E se ti trovi in uno dei paesi dell’Unione Europea, avrai a disposizione 8GB di roaming per navigare, con la velocità di connessione che dipenderà dalla rete dell’operatore con cui TIM ha accordi di roaming. Per attivare la promozione basta andare sul sito di Kena Mobile.

Perché scegliere questa offerta di Kena Mobile?

Uno dei principali motivi per cui questa offerta risulta vantaggiosa è la quantità di dati inclusi a un prezzo così basso. 200GB al mese per meno di 6€ è un’offerta che soddisfa ampiamente le esigenze di quasi tutti gli utenti, sia per navigare, fare streaming, che per il lavoro. Inoltre, se non desideri attivare la ricarica automatica, avrai comunque a disposizione 100GB.

Un altro punto a favore è che Kena offre un mese gratuito per il primo rinnovo, un vantaggio che pochi operatori offrono ai nuovi clienti. Inoltre, l’attivazione gratuita della SIM, che normalmente costerebbe 4€, è un ulteriore incentivo.

L’offerta è valida per chi attiva un nuovo numero con Kena Mobile o effettua la portabilità del proprio numero da altri operatori come Iliad, ho. Mobile, Fastweb, Lyca Mobile, CoopVoce, Tiscali, PosteMobile, e altri MVNO.

Questa promozione è disponibile solo per un periodo limitato e può essere attivata direttamente online. Se vuoi approfittare di questa occasione, non perdere tempo e visita il sito ufficiale di Kena Mobile per attivarla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.