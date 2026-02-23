Kena Mobile a 5,99 euro al mese con 300 giga in 5G su rete TIM

Hai ancora un po' di tempo per attivare la strepitosa offerta di Kena Mobile che ti permette di avere ben 300 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese. Una promozione riservata ai clienti Iliad, CoopVoce e di altri operatori virtuali o per chi sceglie di attivare semplicemente un nuovo numero e che si appoggia sulla solida rete TIM.

Se temi qualcosa in termini di copertura, infatti, puoi stare davvero tranquillo perché Kena sfrutta l'infrastruttura di rete TIM garantendoti una copertura del 99% della popolazione italiana. In più, la presenza del supporto al 5G ti darà la possibilità di navigare con velocità di picco fino a 250 Mbps in download, per streaming e download fluidi nelle zone coperte.

Ai 300 giga in 5G si accompagnano minuti illimitati per le chiamate verso fissi e mobili e 200 SMS che, seppur meno utilizzati che in passato, non fanno mai male. Un ulteriore vantaggio è che non ci sono costi di ingresso: sono infatti completamente gratis l'attivazione della tariffa, il costo della SIM e la relativa consegna a domicilio. Anzi, puoi persino risparmiarti quest'ultimo passaggio se scegli di richiedere direttamente una comodissima eSIM, una SIM virtuale che si installa sul telefono senza attese per la spedizione.

Con Kena avrai un'offerta chiara, senza sorprese in fattura, zero costi extra nascosti e nessuna penale in caso di disdetta o cambio di operatore. Dall'app dedicata Kena Mobile potrai verificare il credito residuo, effettuare ricariche e gestire comodamente più linee telefoniche dallo stesso account.

