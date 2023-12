Kena Mobile 6,99 130 GB: SIM gratis e 50 GB extra al mese

Kena Mobile è uno degli operatori più apprezzati del momento. La sua notorietà deriva dalle svariate offerte, adatte ad ogni tipo di utente, con rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Tra queste vi è Kena 6,99 130 GB Promo Plus. Si tratta di un piano che offre minuti illimitati per chiamare tutti i numeri mobili e fissi, 200 SMS verso tutti e un eccezionale pacchetto dati di 130 GB di dati internet con connessione 4G. Naturalmente non è tutto. Attivando l’offerta, la SIM (solitamente disponibile con un pagamento una tantum di 4,99 euro) e il primo mese sono gratuiti. Inoltre, quando viaggi all’estero avrai chiamate e messaggi illimitati, ma anche 7 GB di connessione dati da utilizzare nei paesi dell’Unione Europea. Kena ha comunque deciso di fare di più. Con questa offerta l’attivazione di 4,99 euro è gratis e inoltre potrai ottenere altri 50 GB extra al mese per 12 mesi.

Come funziona l’offerta di Kena Mobile

Attivare Kena 6,99 130 GB Promo Plus è semplicissimo. Puoi fare tutto dalla pagina ufficiale dell’operatore (cliccando sul tasto Acquista), chiamando l’assistenza clienti al 181, oppure dall’app Kena Mobile. L’Offerta è sottoscrivibile per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile e da chi desidera effettuare la portabilità. In questo caso passerai a Kena mantenendo il tuo vecchio numero. Puoi richiedere la portabilità da diversi operatori, come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, Spusu, ecc. Non è possibile fare questa operazione se hai un numero WindTRE, Vodafone o TIM.

Se sei un appassionato di calcio o ti piacciono le maratone di serie TV, Kena ti propone un’ulteriore promozione, ovvero la possibilità di attivare KENA TIMVISION a 25,99 euro al mese per i primi due mesi (poi passerà a 30,99 euro al mese). In questo modo potrai goderti tutta la Serie A su DAZN e la Champions League su Infinity+. Inoltre, avrai accesso anche all’intero catalogo di Mediaset e Discovery+ per poter guardare film e serie TV in streaming. L’offerta è valida fino al 13 dicembre.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.