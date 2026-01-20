Kena Mobile: 300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese (offerta a tempo limitato)

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato: 300 Giga su rete 5G TIM, più minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 5,99 euro al mese. La promozione terminerà il 22 gennaio alle 10:00 del mattino.

Possono aderire all’offerta 5G di Kena Mobile gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, Fastweb e altri MVNO, oltre che da coloro che attivano un nuovo numero Kena. Inoltre, l’attivazione, la SIM e la spedizione a casa di quest’ultima sono gratuite.

L’offerta 5G a tempo limitato di Kena Mobile

Il principale punto di forza dell’offerta di Kena è rappresentato dai 300 Giga in 5G a disposizione, attivando il servizio di Ricarica Automatica in fase di sottoscrizione. Questo servizio può essere attivato su carta di credito o tramite PayPal; se un utente non può o non vuole attivare la ricarica automatica, i Giga passano da 300 a 200.

Abbiamo già detto che Kena si appoggia al 5G di TIM. L’altro dato da sapere è che l’attuale offerta prevede una velocità di connessione fino a 250 Mbps, un valore di gran lunga superiore alla media alla velocità media di connessione proposta dagli operatori di telefonia mobile del mercato italiano.

L’offerta include anche 9 Giga per navigare nei Paesi dell’Unione europea quando si è fuori dall’Italia per un soggiorno di lavoro o piacere. Ricollegandoci al discorso appena fatto della velocità, all’estero quest’ultima dipende dagli accordi di roaming stretti da TIM con la rete degli operatori.

Infine, una menzione speciale per la funzionalità Restart, inclusa in tutte le offerte mobile di Kena. Come funziona? Con Restart è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti della propria offerta, avendo così di nuovo a disposizione i Giga, i minuti e gli SMS previsti senza costi extra da sostenere (a cambiare sarà soltanto la data del rinnovo successivo).

