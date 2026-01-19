Kena Mobile: 300 Giga in 5G a 5,99 euro al mese con attivazione gratuita

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta in 5G a tempo limitato: fino al 22 gennaio i clienti Iliad, CoopVoce, ho. Mobile, PosteMobile, Lyca Mobile, Fastweb e altri MVNO che richiedono la portabilità del proprio numero in Kena potranno beneficiare di 300 Giga su rete 5G TIM, più minuti illimitati e 200 SMS per un importo mensile pari a 5,99 euro al mese.

L’attivazione della nuova offerta di Kena Mobile è gratuita, così come la SIM e la consegna a casa. Per quanto riguarda la velocità di connessione, confermiamo che è possibile raggiungere fino a 250 Mbps in download, un valore più che positivo per soddisfare le esigenze di tutti, dagli appassionati di gaming ai professionisti che lavorano con Internet.

La nuova offerta a tempo limitato di Kena Mobile

L’ultima offerta di Kena Mobile 5,99 200GB Limited Edition prevede 300 Giga in 5G anziché 200 Giga con il servizio di Ricarica Automatica attivo. Quest’ultimo si può attivare su carta di credito o PayPal in fase di acquisto, oppure in alternativo dall’area clienti MyKena da sito web o app se si ha già una SIM Kena.

Se non si ha la possibilità di attivare il servizio di Ricarica Automatica, i Giga mensili a disposizione rimangono 200, così come il numero di SMS verso tutti i mobili e i minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri. Per quanto riguarda invece la navigazione all’estero, l’offerta di Kena include 9 Giga per navigazione in Internet nei Paesi appartenenti all’Unione europea.

Confermiamo infine che sia il costo per la SIM che il contributo di attivazione sono gratuiti. Per procedere con l’acquisto dell’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata all’offerta del sito di Kena e completare la sottoscrizione entro il 22 gennaio alle ore 10:00 del mattino: maggiori informazioni sono disponibili al link che segue qui in basso.

