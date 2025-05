Kena Mobile: 200 GB con chiamate illimitate a 5,99€/mese

Kena Mobile propone una promozione dedicata ai nuovi clienti e a chi proviene da operatori come ILIAD, Fastweb, HO e altri NVMO.

A 5,99€ al mese puoi usufruire di 200 GB di traffico dati, chiamate senza limiti e 200 SMS, con attivazione completamente gratuita se acconsenti all’invio di comunicazioni commerciali. Inoltre, il primo mese è offerto gratuitamente. Per attivare la promozione in questione basta andare sul sito di Kena.

Cosa include l'offerta di Kena

Con Kena Mobile avrai un piano senza vincoli o costi nascosti: la tariffa mensile rimarrà sempre la stessa, senza sorprese in bolletta o penali. La rete TIM, che copre il 99% della popolazione, ti permette di navigare fino a 60 Mbps in 4G.

Oltre ai GB nazionali, la promo di Kena mette a disposizione anche 8 GB di roaming per navigare in Europa. Da menzionare la tecnologia VoLTE, che permette di telefonare con qualità della voce in alta definizione e utilizzare Internet contemporaneamente.

Tutta la gestione è semplice e veloce tramite l’app Kena Mobile, che consente di controllare il credito residuo, ricaricare e monitorare più linee con pochi tocchi. L’attivazione si completa online: basta un video selfie o lo SPID e poi attendere la consegna della SIM direttamente a casa.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: passa a Kena Mobile e attiva subito l’offerta con 200 GB, chiamate illimitate e 200 SMS a 5,99 euro al mese.

