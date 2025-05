Kena Mobile: 100 Giga su rete TIM e minuti illimitati a 4,99€ al mese

Ultimi giorni per aderire all'offerta di Kena Mobile da 100 Giga e minuti illimitati a 4,99 euro al mese, con consegna della SIM gratuita. La promozione è valida per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile e altri MVNO, che attivano l'offerta online sul sito di Kena entro le ore 23:59 di domenica 25 maggio 2025, con un costo di attivazione pari a 5 euro.

Al di là del prezzo ultra-concorrenziale, l'offerta di Kena si fa apprezzare per diversi aspetti, tra cui la copertura del 99% della popolazione grazie alla partnership con la rete TIM più la politica dei costi trasparente, con offerte chiare, zero sorprese e senza penali. L'intera linea è poi gestibile comodamente con l'app Kena Mobile, attraverso cui si può anche verificare e ricaricare il credito.

100 Giga e minuti illimitati a meno di 5 euro al mese

Da inizio anno siamo abituati a vedere offerte mobile da 5,99 euro, prezzo considerato fino a oggi ultra-concorrenziale. Con l'ultima offerta 4,99 Flash 100 Online di Kena si abbatte però anche il muro dei 5 euro, mossa questa che potrebbe essere seguita a breve anche dagli altri MVNO.

I Giga compresi nell'offerta sono sotto la rete 4G di TIM, con una velocità massima in download di 60 Mbps e in upload fino a 30 Mbps: sono dati di tutto rispetto, soprattutto se si considera che con una velocità fino a 60 Mbps è possibile lavorare in smart working, guardare una serie TV o un evento sportivo in diretta senza la minima interruzione.

A proposito di Giga, vi sono anche 7 Giga in 4G per navigare in Europa, così da evitare i costi del roaming quando si è in vacanza in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Segnaliamo infine la presenza del Servizio Voce su 4G, noto ai più con l'appellativo di VoLTE.

Il termine ultimo per aderire all'offerta e beneficiare così del super prezzo di 4,99 euro al mese è fissato a domenica 25 maggio.

