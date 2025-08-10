Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Kena ha un'offerta 5G allettante per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile

L'offerta di portabilità di Kena Mobile si rivolge ai clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile: ecco tutte le informazioni al riguardo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 10 ago 2025
L'operatore Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta in 5G per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile piuttosto allettante: 200 Giga, su rete 5G TIM, più minuti illimitati e 200 SMS al mese, a 5,99 euro al mese, con i primi due mesi gratuiti. A costo zero anche l'attivazione, la SIM e la sua consegna a casa.

L'offerta di portabilità di Kena, attivabile direttamente online sul sito ufficiale dell'operatore, è valida fino al 31 agosto. In fase di acquisto è inoltre possibile richiedere la eSIM, vale a dire la SIM virtuale, in modo da velocizzare ulteriormente i tempi di attivazione dell'offerta.

kena offerta 5g

I dettagli dell'offerta in 5G di Kena Mobile per i clienti Iliad e non solo

Prima di tutto partiamo dal quantitativo dei Giga: sono 200 al mese, a patto però di attivare il servizio di ricarica automatica. In caso contrario, cioè se non si sceglie quest'ultimo come metodo di pagamento preferito, i Giga disponibili scendono a 100. Nel caso poi dovessero terminare prima del rinnovo, grazie alla funzionalità Restart è possibile rinnovare in anticipo l'offerta senza costi aggiuntivi.

Come già spiegato fin dal titolo, i Giga sono in 5G. La velocità massima raggiungibile e 250 Mbps, con la rete TIM a fare la differenza, in positivo, anche rispetto alle altre infrastrutture disponibili nel territorio italiano. Con TIM, infatti, ci si assicura una copertura di rete pari al 99%.

Occorre infine sottolineare che il costo di attivazione dell'offerta è gratuito, così come la SIM e la consegna al proprio domicilio. Rientrano nella promozione di Kena anche i primi due mesi gratuiti.

L'offerta 5G di Kena Mobile per i clienti Iliad, CoopVoce e Digi Mobile, da 5,99 euro al mese con i primi due mesi a costo zero, è attivabile a queste condizioni entro il 31 agosto 2025.

