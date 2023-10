Kena con 7GB di Roaming a 6,99 euro

La Promozione Kena con 7GB di roaming e fino a 230 Giga in Italia è disponibile per nuovi clienti o per chi proviene da alcuni MVNO come Iliad, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile e Withu.

Inoltre, per pochi giorni c'è la possibilità di aderire all'iniziativa che ti regala il primo mese. In sostanza, la spesa iniziale sarà pari a 0 euro.

Kena 7GB Roaming: i dettagli

Oltre ai 130 Giga di internet presenti ogni mese, troviamo anche 100 Giga per 6 mesi completamente gratis regalati da Kena Mobile oltre a minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi e senza scatto alla risposta. Inoltre, ci sono ben 200 SMS sempre inclusi verso tutti gli operatori mobili nazionali.

Tutto questo è disponibile a soli 6,99 euro mensili, senza vincoli e senza costi nascosti. Inoltre, troviamo il servizio VoLTE già preattivato e compatibile con i device abilitati.

Il traffico internet è disponibile su rete 4G TIM alla velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Inoltre, per chi attiva il servizio di Ricarica Automatica ci sono la bellezza di 50 Giga al mese fino alla disattivazione di questa opzione.

I Giga in roaming e quelli nazionali sono calcolati a scatti anticipati di 1 Kb. Attualmente questa tariffa mobile low-cost, sia nella versione per nuovi numeri sia in quella per chi richiede la portabilità, non prevede alcun costo di attivazione. In aggiunta, SIM e consegna sono GRATIS ed è incluso gratuitamente anche il primo mese.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.