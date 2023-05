Con l'hosting geodistribuito di Keliweb il vostro sito è sempre veloce

Un sito importante, con un ampio traffico, finisce spesso per esaurire le risorse server, diventando inutilizzabile fin quando non migliora la situazione. In momenti come questo è sicuramente indispensabile un servizio di geodistribuzione, che consente di dislocare copie del sito in altri server, in modo da garantire l'operatività anche quando il carico di visite diventa elevato.

Proprio questa funzionalità è uno dei punti forti di Keliweb, un hosting completamente italiano che offre diverse soluzioni pensate per le aziende e le esigenze più elevate. Oltre la geodistribuzione è infatti possibile avere il multidominio o un VPS (Virtual Private Server) con configurazione dinamica, completamente personalizzabile, per l'esecuzione di macchine virtuali.

Keliweb: tutte le soluzioni adatte alle necessità aziendali

La geodistribuzione che Keliweb offre consiste nell'avere 5 copie del proprio sito, distribuite in altri nodi. In questo modo, è possibile creare una ridondanza che previene una saturazione delle risorse server. Anche se un nodo sarà saturato, il sito sarà comunque fruibile al massimo della velocità tramite le sue copie. I vantaggi di questa soluzione riguardano anche il SEO, un sito più veloce avrà infatti un maggior posizionamento. I dati vengono sempre sincronizzati con tutti i nodi e i costi di manutenzione sono ridotti.

Un'altra particolarità offerta da Keliweb è il VPS. Si tratta di risorse server completamente personalizzabili per quanto riguarda le CPU virtuali e la memoria. Un sistema del genere consente di eseguire macchine virtuali per gli scopi di cloud computing più disparati. È possibile installare Windows Server, Linux o un CMS su un ambiente altamente dinamico, scalabile in qualsiasi momento.

Qualsiasi sia il piano da voi scelto, sarete assistiti 24 ore al giorno per tutta la settimana su ogni problematica. Con una doppia protezione contro gli attacchi di tipo DDoS e un sistema anti-spam per le email, il vostro sito rimane sicuro dalle principali minacce informatiche.

Scegliete Keliweb per avere il massimo delle performance in qualsiasi condizione!

