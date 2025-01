KDE Plasma 6.3 è ora disponibile per il beta test pubblico

KDE Project ha rilasciato nelle scorse ore la versione beta della prossima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6.3. Si tratta di un importante aggiornamento che promette numerose nuove funzionalità e miglioramenti. KDE Plasma 6.3 promette nuove funzionalità come la possibilità di clonare un pannello. Vi è poi la possibilità di impostare scorciatoie da tastiera per spostare le finestre tra le zone di tile Custom Tiling in base alla direzionalità, il supporto per ricordare il desktop virtuale attivo per attività, la pagina Graphics Tablet rinnovata nelle Impostazioni di sistema e l'opzione per preferire la precisione del colore dello schermo in KWin. Inoltre, Plasma 6.3 mostrerà notifiche di batteria scarica per le cuffie wireless che espongono correttamente le informazioni sulla batteria. Inoltre, consente di configurare il touchpad in modo che venga automaticamente disattivato quando si collega un mouse e promette un ridimensionamento frazionario migliore per tutti.

KDE Plasma 6.3 assegna una password casuale di default all'hotspot di rete. Introduce poi un nuovo servizio per rilevare e avvisare gli utenti con una notifica che spiega cosa succede quando il sistema esaurisce la memoria e il kernel termina un'app. Infine, anche il gestore dei pacchetti Plasma Discover è stato aggiornato.

KDE Plasma 6.3: le altre novità della nuova versione

Tra le altre modifiche previste in Plasma 6.3, l'indicatore di raggruppamento nel widget Task Manager ora segue il colore di accento corrente. L'app Info Center ora mostrerà tutte le GPU e il conteggio dei cicli della batteria del laptop. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.3 consentirà di scambiare le funzioni dei pulsanti della penna della tavoletta grafica. Inoltre, sarà possibile visualizzare la coda di stampa di ogni stampante inline e un indicatore di stampante occupata per tutte le stampanti che stanno attualmente stampando nel widget Stampanti e di avvisare gli utenti nella schermata di disconnessione quando riavviano il sistema nel menu del bootloader. Un altro cambiamento interessante in KDE Plasma 6.3 è che la categoria del menu "Impostazioni" è stata rimossa dal launcher dell'applicazione Kickoff. Tutti i suoi contenuti sono stati spostati nella categoria "Sistema". Inoltre, ora è possibile disabilitare temporaneamente le regole delle finestre KWin invece di eliminarle.

La release finale di KDE Plasma 6.3 è prevista per l'11 febbraio 2025. I tarball stabili saranno disponibili per gli integratori di sistema una settimana prima, il 6 febbraio. Ciò offrirà ai responsabili della distribuzione Linux di avere abbastanza tempo per integrarli e consentirà agli utenti di usufruire della nuova release il prima possibile. Fino ad allora è possibile provare la versione beta di Plasma 6.3 sulle edizioni di prova delle distribuzioni openSUSE Tumbleweed o KDE neon. Tuttavia, è bene tenere presente che si tratta di una versione pre-release che non dovrebbe essere usata per lavori di produzione.