KDE Plasma 6.0.2 migliora Colore notturno, Discover e Wayland

Arrivato solo una settimana dopo KDE Plasma 6.0.1, l'aggiornamento KDE Plasma 6.0.2 è stato rilasciato per risolvere un bug che impediva il funzionamento della funzione Colore notturno su sistemi con determinate GPU. Inoltre, correggere un arresto anomalo nel gestore pacchetti Plasma Discover che si è verificato durante la ricerca di alcuni termini comuni come "libreoffice". KDE Plasma 6.0.2 risolve anche un problema per cui il desktop Plasma poteva chiudersi con un errore Wayland quando si spegneva e riaccendeva il monitor. Tra l’altro è stato corretto un bug nel menu, nel percorso “Sposta sul desktop > Tutti i desktop” nella sessione Plasma X11. Infine, KDE Plasma 6.0.2 risolve un anomalo di KWin che si verificava quando veniva aperta una finestra su un monitor secondario collegato a una scheda grafica secondaria.

KDE Plasma 6.0.2: corretti bug di VLC Media Player e Calcolatrice

L’aggiornamento minore KDE Plasma 6.0.2 ha corretto anche un problema con il menu delle applicazioni Kicker. In questo caso il campo di ricerca copriva il primo risultato della ricerca. Inoltre, è stato risolto anche un bug con il cursore che si muoveva inaspettatamente quando si trascinava una finestra fuori dal lato sinistro dello schermo nella sessione Plasma X11, e un problema con la pagina Regione e lingua in Impostazioni di sistema, in cui il testo delle anteprime per i singoli formati veniva alterato quando si impostava la lingua del sistema su "C". KDE Plasma 6.0.2 sistema la correzione per cui VLC Media Player e il lettore video MPV non erano in grado di attivare lo schermo intero. Inoltre, rende possibile passare correttamente il focus al widget Calcolatrice su un pannello quando è attivato utilizzando una scorciatoia da tastiera. Ciò permette di utilizzare il tool senza dover fare clic sul widget.

Per maggiori dettagli sulle correzioni di bug e altre modifiche implementate in questo aggiornamento, è possibile consultare il changelog completo. Scaricare e installare il nuovo update KDE Plasma 6.0.2 permette di ottenere un'esperienza più affidabile e stabile con questo ambiente desktop.