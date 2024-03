KDE Plasma 6.0.1 introduce bugfix e migliora l'effetto Panoramica

Project KDE ha rilasciato oggi KDE Plasma 6.0.1 come primo aggiornamento di manutenzione dell'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6. Questo update minore risolve vari bug, arresti anomali e altri problemi. KDE Plasma 6.0.1 è stato rilasciato una settimana dopo KDE Plasma 6 e offre correzioni per la modalità a schermo intero di VLC e per un crash apparentemente casuale che bloccava lo schermo nella sessione X11. Inoltre, sono stati risolti alcuni problemi con il nuovo effetto Cubo, ma anche un arresto anomalo di KWin con i driver legacy NVIDIA serie 340. Questa prima versione minore di KDE Plasma 6 migliora anche il trascinamento di file o cartelle del desktop su un altro schermo in modo che non scompaiano temporaneamente, Project KDE ha poi risolto un arresto anomalo che potrebbe verificarsi quando si trascinano file o cartelle del desktop in una cartella visibile nel file manager Dolphin.

KDE Plasma 6.0.1: novità anche per l’effetto panoramica, widget e Bluetooth

Questo update ha migliorato il nuovo effetto Panoramica, aggiungendo un contorno blu attorno al desktop virtuale attivo nella visualizzazione Griglia del desktop. Anche il pannello Plasma è stato migliorato. Adesso non si chiude facendo clic con il pulsante destro del mouse mentre si è in modalità Auto-Hide e si seleziona l'opzione "Aggiungi widget...". Ciò impediva agli utenti di aggiungere widget al pannello. Oltre a ciò, KDE Plasma 6.0.1 risolve un problema visivo che causava una leggera disconnessione dei contorni dalle finestre durante il ridimensionamento della finestra utilizzando determinati fattori di scala frazionari. Plasma 6 corregge un bug presente nel Selettore attività quando si fa cliccava sul pulsante "Predefiniti" nella pagina Selettore attività in Impostazioni di sistema. Inoltre, è ancora possibile salvare le modifiche apportate ai comandi assegnati alle scorciatoie da tastiera globali.

Infine, KDE ha ottimizzato la notifica di avanzamento durante i trasferimenti di file Bluetooth per non visualizzare più un collegamento interrotto al termine dell'operazione. KDE Plasma 6.0.1 arriverà presto nei repository software stabili di alcune delle distribuzioni GNU/Linux più popolari. Per ottenere la migliore esperienza possibile di KDE Plasma è bene assicurati di mantenere le proprie installazioni sempre aggiornate. Per saperne di più, consultare il sito ufficiale di KDE Plasma.