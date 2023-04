KDE Plasma 5.27.4: arrivati diversi bugfix per le sessioni con Wayland

I programmatori del progetto KDE hanno avviato la distribuzione del nuovo minor update di KDE Plasma 5.27, si tratta della quarta bugfix release per questo ramo del noto desktop environment open source basato sulle librerie grafiche Qt. Come è forse intuibile, KDE Plasma 5.27.4 include diverse patch e bugfix che correggono una pletora di vulnerabilità riscontrate dai ricercatori di sicurezza nelle precedenti settimane. Oltretutto sono state introdotte delle migliorie dedicate alle sessioni desktop con Wayland, il display server di riferimento delle distribuzioni Linux che sta via via mandando in pensione lo storico Xorg.

Nel dettaglio si tratta di bugfx dedicati al window manager Kwin che sistemano una serie di crash che si verificavano appunto a causa di una cattiva integrazione con Wayland. I crash si presentavano quando venivano spenti e riaccesi dei monitor esterni.

In KDE Plasma 5.27.4 è stata sistemata anche la gestione delle applicazioni scritte in GTK all'interno delle configurazioni multi-monitor e durante il cambio del tema di sistema. Tornando invece sul versante Wayland è stata risolta la questione inerente alla gestione dei titoli delle finestre troppo lunghi che causavano alcuni crash.

Inoltre è stata migliorata la gestione dello screen recording e delle Task Manager thumbnail per gli utenti che adottano una GPU (Graphics Processing Unit) Nvidia con i rispettivi driver proprietari.

KDE Plasma 5.27.4 beneficia di una serie di update per gli energy usage graph presenti all'interno dell'Info Center app. A partire da questa release questi grafici saranno maggiormente affidabili anche quando viene utilizzato il dark theme di sistema. Mentre l'applicativo per la gestione dei display connessi adesso è capace differenziare due monitor identici collegati al computer tramite la visualizzazione del nome del connettore e del seriale.

Sempre in KDE Plasma 5.27.4 il graphical package manager Plasma Discover dispone ora di miglior supporto alle applicazioni Flatpak, ed ora è possibile eseguire la loro installazione e gestire gli aggiornamenti in modo decisamente più fluido.