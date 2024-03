KDE Plasma 5.27.11 LTS: rilasciato update minore con vari bugfix

KDE Plasma 5.27.11 è stato rilasciato nelle scorse ore come aggiornamento di correzione di bug per la serie di ambienti desktop KDE Plasma 5.27 LTS supportata a lungo termine. Tale versione corregge un arresto anomalo della finestra di KWin e del composito gestito durante l'utilizzo della sessione Plasma Wayland. Inoltre, risolve anche un altro arresto anomalo di KWin che poteva verificarsi quando la disposizione dello schermo cambiava sul Sessione X11. Un altro bugfix riguarda un problema poteva far diventare lo schermo del monitor nero con solo un cursore mobile su di esso. Ciò accadeva dopo il passaggio da un terminale virtuale a un altro e l'utilizzo di determinate GPU. Inoltre, è stato migliorato il supporto per laptop con tastiere retroilluminate ripristinando correttamente il livello di luminosità alla chiusura e all’apertura del computer.

KDE Plasma 5.27.11: le correzioni principali e i miglioramenti dell’aggiornamento

Oltre a ciò, KDE Plasma 5.27.11 LTS aggiunge il supporto per il contenuto degli appunti salvato in Klipper alle app sandbox utilizzando il sistema del portale. Inoltre, è stato migliorato il widget Meteo per aggiornare correttamente la velocità del vento nelle previsioni fornite da EnvCan. Il nuovo aggiornamento minore consente poi di modificare le impostazioni di Indirizzo, Stile nome, Formato carta o Numeri di telefono nella pagina Regione e lingua in Impostazioni di sistema. Con KDE Plasma 5.27.11 LTS è stata migliorata anche l'integrazione del browser Plasma, il supporto Flatpak nel gestore pacchetti Plasma Discover. Ciò corregge la richiesta di eliminazione dei dati di un'app disinstallata, migliora le notifiche, migliora il supporto del conteiner ostree nel gestore pacchetti Plasma Discover e introduce altri bugfix di KWin.

KDE Plasma 5.27.11 sembra essere anche l'ultimo aggiornamento della serie di ambienti desktop KDE Plasma 5.27 LTS. Tuttavia, se dovessero verificarsi bug critici, potrebbero essere rilasciati nuovi aggiornamenti di manutenzione. Ciò avverrà almeno fino a quando l'ultima serie KDE Plasma 6 non sarà ampiamente adottata tra le distribuzioni GNU/Linux. Per maggiori dettagli sulle novità di questo aggiornamento è possibile consultare il changelog sul sito ufficiale KDE.