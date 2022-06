KDE Plasma 5.26: migliorato il supporto allo scaling su display HDPI con Wayland

Gli sviluppatori del team KDE, il noto ambiente grafico open source, stanno continuando i lavori sul ramo di sviluppo del progetto ovvero KDE Plasma 5.26. Proprio in questi giorni il developer Nate Graham ha pubblicato una serie di articoli, sul suo blog personale, dove vengono illustrate le principali novità in arrivo per le future stable release. Secondo il programmatore una parte significativa degli sforzi del team è stata focalizzata sul miglioramento del supporto al display server Wayland, che presto dovrebbe pensionare l'ormai vetusto Xorg in tutte le distribuzioni Linux. Nel dettaglio in questi giorni in KDE Plasma 5.26 è stato migliorato il supporto allo scaling delle applicazioni su display HDPI, ovvero i monitor ad alta densità di pixel, con Wayland.

KDE Plasma 5.26 beneficia infatti di una nuova opzione di controllo dello scaling con le XWayland-based application, ovvero il layer di compatibilità di Wayland con gli applicativi scritti per essere usati solo con il vecchio Xorg. Allo stato attuale le sessioni desktop di Plasma Wayland usano un sistema di compositor-based scaling. In buona sostanza è Kwin, cioè il compositing window manager del progetto, a regolare le dimensioni delle finestre che compaiono a schermo impostandole in base alla tipologia di display ed alla risoluzione scelta dall'utente.

Tale impostazione però può generare, in certi contesti, dei brutti effetti di sfocatura sulle applicazioni scarsamente ottimizzate. I coder di KDE hanno quindi ovviato a tale problematica consentendo ai software X11 di sfruttare direttamente le proprie capacità di scaling. Dunque nelle sessioni con Wayland i software che vengono eseguiti per mezzo del layer XWayland non sarà più gestite unicamente da Kwin per quanto concerne lo scaling ma potranno impostarsi in autonomia cosi da non apparire nel modo scorretto sui display HDPI e con alte risoluzioni video, ovvero in genere al di sopra gli ormai comuni 2560 × 1440 pixel.

Attualmente la nuova opzione di legacy X11 scaling control è disabilitata di default tuttavia è facilmente abilitabile tramite un pannello di configurazione che si trova all'interno delle impostazioni dedicate alla risoluzione del monitor.