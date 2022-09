KDE Plasma 5.26 Beta: arrivata la modalità Bigscreen per le TV

Gli sviluppatori del team KDE, il noto ambiente grafico open source, stanno continuando i vari lavori di stabilizzazione del codice del ramo di sviluppo del progetto ovvero KDE Plasma 5.26. Proprio in questi giorni è stata rilasciata la nuova beta release che introduce alcune interessanti novità che migliorano la già ottima user experience del desktop environment. In tale build di testing possiamo ad esempio reperire la nuova modalità di visualizzazione dell'ambiente desktop chiamata "Bigscreen". Si tratta nello specifico di una funzionalità ideata dal team di coder appositamente per essere utilizzata sui display di grandi dimensioni, facilitando dunque l'accesso ai contenuti multimediali sui monitor TV.

La modalità "Plasma Bigscreen" supporta anche l'uso di un telecomando per eseguire la navigazione all'interno della GUI (Graphical User Interface) di sistema. Inoltre è anche possibile navigare, sempre per mezzo di un telecomando, tra le varie pagine web con il browser Aura, che è stato adattato a Plasma Bigscreen cosi da facilitare l'accesso alle risorse presenti in rete. In KDE Plasma 5.26 Beta è presente anche un player multimediale dedicato alla Bigscreen, per i contenuti presenti in locale sul disco fisso, chiamato Plank Player.

Novità arrivate anche per le sessioni con Wayland, adesso la virtual keyboard Maliit comparirà automaticamente durante la "Touch mode", ovvero quella modalità che prevede l'utilizzo di KDE Plasma su di un device dotato di schermo touchscreen. Oltretutto sono state risolve le problematiche, che si verificavano unicamente durante l'uso di Wayland, di scaling e rendering degli applicativi con i monitori ad alta densità di pixel HDPI.

Plasma Discover, il graphical package manager di KDE, ha ricevuto diverse attenzioni da parte dei coder del progetto. Infatti adesso è dotato di una serie di nuove feature come ad esempio la possibilità di mostrare il rating delle varie applicazioni oltre ad un nuovo pulsante di condivisione ed ad un sistema di notifiche degli update degli applicativi rinnovato.