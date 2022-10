KDE Plasma 5.24.7: migliorato il supporto alle Flatpak App

Il team di coder del progetto KDE ha rilasciato una nuova maintenance release di KDE Plasma 5.24, ovvero il ramo LTS (Long Term Support) di tale ambiente grafico open source basato sulle librerie grafiche Qt. Questo update arriva dopo tre mesi dal precedente ed implementa una serie di piccole migliorie che contribuiscono a migliorare la già ottima user experience del progetto. Una delle innovazioni di maggiore rilievo che possiamo trovare in KDE Plasma 5.24.7 riguarda la gestione delle Flatpak App. Adesso il menu di sistema, Kickoff, può gestire nativamente tali applicativi ed ora è possibile anche eseguire la disinstallazione direttamente da esso cliccando sopra l'icona dell'applicazione con il tasto destro del mouse e selezionando l'apposita voce "disinstalla o gestisci addon".

Un'altra grande innovazione presente in KDE Plasma 5.24.7 è il miglioramento del supporto al display server Wayland. Le sessioni desktop con Wayland sono adesso decisamente più stabili e fluide, sono infatti stati eliminati diversi bug ed imperfezioni nel codice. Ad esempio ora il desktop environment non va più in crash quando si esegue un drag & drop di un elemento da Kickoff all'interno della sezione "Preferiti".

In KDE Plasma 5.24.7 è stata aggiunta la possibilità di modificare la password dell'utente direttamente dalla relativa User Page presente nelle impostazioni di sistema. Questo è stato possibile tramite l'implementazione di una nuova versione della libreria AccountsService. I System Setting inoltre mostrano adesso lo status del sub-pixel anti-aliasing e gli hinting setting direttamente nella pagina dedicata ai Font, cosi da visualizzare a colpo d'occhio la configurazione della distribuzione,

I programmatori hanno anche risolto il problema con la tabella dedicata ai device Thunderbolt che causava il crash dell'interno pannello di controllo di sistema. Plasma Discover, il graphical package manager del progetto, è stato aggiornato in modo tale da bloccare la sospensione del sistema durante l'installazione di qualche applicativo o nel mentre degli aggiornamenti della distribuzione.