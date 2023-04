KDE Gear 23.04: ecco tutte le novità

I coder del progetto KDE hanno pubblicato la nuova major release di KDE Gear 23.04, ovvero il vasto insieme di programmi sviluppati dai developer e contributor dell'ambiente grafico. In tale edizione è possibile reperire diversi aggiornamenti dedicati ai software di KDE più noti. Uno degli applicativi maggiormente interessati da tale upgrade è il file manager Dolphin, che ora gode della funzionalità per configurare la modalità di visualizzazione dei diversi permessi elencanti nella Details view. Oltretutto è stato implementato il supporto per la gestione dei dispositivi mobile Apple dotati di iOS. Dolphin infatti può adesso leggere i file presente al loro interno sfruttando il protocollo nativo AFC (Apple File Conduit).

Sempre in KDE Gear 23.04 Dolphin è ora capace di eseguirsi nella modalità superuser, cosi da non dover richiedere la password di root per modificare i file presenti dentro le directory di sistema. L'image viewer Gwenview ora gode di un miglior supporto per le Plasma Wayland session quindi gli utenti possono finalmente eseguire lo zoom in/zoom out delle immagini sfruttando le canoniche geasture del trackpad, inoltre è ora possibile impostare l'inibizione della modalità di sospensione mentre Gwenview sta eseguendo una presentazione dei contenuti multimediali.

Il document viewer Okular invece dispone finalmente di una toolbar personalizzabile che è possibile spostare anche su diversi punti del display. Il video editor Kdenlive ora implementa una nuova nested timelines che consente all'utente di trattare un gruppo di videoclip come se fosse una singola traccia/sequenza.

Kalendar, l'applicativo del calendario, beneficia di una rubrica completamente ridisegnata. Inoltre è possibile finalmente impostare dei reminder con delle tempistiche personalizzate. Novità anche per il programma di screen recorder Spectacle che ora implementa una UI (User Interface) tutta nuova che dispone della funzione di annotazione direttamente negli screenshot.

Il music player Elisa finalmente integre una playlist dei contenuti riprodotti di frequente completamente personalizzabile ed il supporto alla creazione di playlist esportabili o importabili in formato .pls.