KDE Gear 22.12.3: arrivate nuove patch per Kdelive, Kate e Ark

Il team di coder KDE Plasma ha reso pubblica, tramite un articolo sulla mailing list ufficiale del progetto, la nuova build di KDE Gear, cioè la pletora di software e librerie create ed amministrate dai medesimi programmatori del desktop environment. Questa nuova point release implementa una serie di novità e patch che contribuiscono ad irrobustire e a migliorare questo vasto set di applicativi. KDE Gear 22.12.3 beneficia di una serie di aggiornamenti per Ark, l'archive manager di riferimento del progetto, che ora prima di avviare una decompressione dei file esegue sempre un controllo dello spazio su disco, cosi da accertarsi che ci sia posto per contenere anche i nuovi file decompressi ed evitando quindi di bloccare le operazioni del computer nel caso in cui dopo tale operazione si vada a saturare completamente la memoria disponibile.

KDE Gear 22.12.3 integra delle patch per il video editor open soure Kdenlive. Si tratta concretamente di diversi bugfix che vanno a correggere una serie di crash che disturbavano gli utenti durante le operazioni di spostamento dei gruppi di sottotitoli. Erano presenti delle subtitle scrolling issue ora sistemate inoltre è stata ripristinata la funzionalità di scrolling della timeline del progetto dopo aver mosso i sottotitoli. Tali patch hanno corretto anche le problematiche di subtitle overlap durante l'importazione nel progetto video e di subtitle snapping.

In KDE Gear 22.12.3 sono disponibili delle correzioni pure per l'editor di testo Kate che ora dispone della feature per salvare le global option della active window prima di attivarne una nuova. Inoltre è ora garantita la funzione di salvataggio della sessione corrente durante l'apertura e la chiusura del file.

Novità anche per l'applicazione Kalendar, un software per la gestione degli appuntamenti sul calendario, che ora carica correttamente il contact editor della rubrica contatti ed aggiorna automaticamente la lista dei impegni settimanali quando l'utente modifica le date. Inoltre ora l'applicativo non va più in crash quando vengono aggiunti appuntamenti che hanno il medesimo orario.