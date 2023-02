KDE Gear 22.12.2: arrivate migliorie per Dolphin e Spectacle

Il team di coder KDE Plasma ha annunciato, tramite un post sulla mailing list ufficiale del progetto, alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di un nuovo minor update di KDE Gear, ovvero quell'insieme di applicativi e librerie create e gestite dai medesimi programmatori del desktop environment. KDE Gear 22.12.2 è dunque quel set di applicazioni, sono più di un centinaio distribuite sotto licenza open source, sviluppati e rilasciati in modo unitario anche se con tempistiche diverse da KDE Plasma. Tali software sono integrati alla perfezione con l'ambiente grafico e vengono sfruttati da praticamente tutti gli utenti KDE. Fanno parte di KDE Gear programmi come: Dolphin, il file manager di riferimento, Okular, il document viever, il code editor Kate, l'utility di compressione dei file Ark ed il famoso emulatore di terminale Konsole.

KDE Gear 22.12.2 beneficia di alcuni upgrade per Dolphin, che ora integra una serie di bugfix che sistemano alcune imperfezioni riscontrate con la Selection Mode, che adesso non dovrebbe più attivarsi in modo inappropriato. In tale release è disponibile anche una nuova versione della screenshot utility Spectacle, che ora ha la capacità di ricordare la dimensione del region box usato per catturare lo screen precedente in modo tale che l'utente non debba reimpostarlo ogni singola volta quando si avvia tale applicativo.

Il music player Elisa adesso implementa il supporto per la gestione delle copertine degli album ad alta risoluzione presenti nella libreria musicale dell'utente, sia in locale che tramite servizi di streaming. Grazie a tale innovazione è possibile visualizzare meglio gli album presenti nelle proprie playlist senza che le cover siano sgranate o a bassa risoluzione.

L' image viewer Gwenview è stato migliorato grazie all'introduzione del supporto alle immagini in formato RAW, elemento che farà sicuramente molto piacere ai fotografi che devono gestire spesso questa tipologia di file che poi va importato sui vari software di editing.