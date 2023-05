Kaspersky Premium in offerta esclusiva del 50% per il primo anno

La tecnologia da una parte dà, dall'altra toglie. Viviamo connessi 24 ore su 24, tra telefoni, PC e smartwatch. Allo stesso tempo, siamo continuamente esposti a minacce informatiche serie, come il furto dell'identità digitale o la sottrazione di dati sensibili, attraverso cui gli hacker possono avere accesso alle app bancarie e, di conseguenza, a conti online e carte di credito.

Ecco perché è così importante ottenere una protezione avanzata contro i rischi legati alla navigazione su Internet. L'azienda di riferimento nel settore della sicurezza informatica è Kaspersky, che da poco ha rinnovato la sua gamma di prodotti per contrastare con efficacia le nuove minacce del web. La soluzione di punta è Kaspersky Premium, su cui i lettori di Html.it possono beneficiare di uno sconto esclusivo del 50% per il primo anno.

La rinnovata offerta di Kaspersky

La nuova suite di Kaspersky si suddivide nei piani Standard, Plus e Premium. Il piano base offre una protezione standard, con un antivirus in tempo reale, l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo personale e la salvaguardia dei pagamenti online. Il piano Plus aggiunge la VPN veloce e illimitata più il monitoraggio del web in relazione a eventuali fughe di dati. Con Kaspersky Premium, oltre a tutte le funzionalità dei piani Standard e Plus, si aggiungono i vantaggi esclusivi premium come la protezione avanzata dell'identità e il supporto da remoto di una squadra di esperti nella rimozione dei virus.

Se ci si vuole garantire una navigazione online tranquilla, senza più la preoccupazione di subire un attacco hacker da un giorno all'altro, la soluzione ideale è Kaspersky Premium. In questi giorni i nostri lettori beneficiano di uno sconto esclusivo del 50% sul prezzo del piano annuale Premium, il più completo tra le tre soluzioni per la sicurezza proposte da Kaspersky.

Perché scegliere Kaspersky Premium

A differenza dei piani Standard e Plus, la versione Premium include una funzionalità indispensabile: la protezione dell'identità. Nello specifico, impedisce l'accesso da remoto al sistema e conserva i documenti personali come carta d'identità o patente in formato criptato. In questo modo nessun hacker sarà in grado di accedere al dispositivo per sottrarre tutte quelle informazioni che sono alla base delle frodi con furto di identità.

Un altro vantaggio esclusivo di Kaspersky Premium è il supporto prioritario da remoto di una squadra di esperti, grazie alla quale si possono dormire sogni tranquilli anche nella rara eventualità di un attacco. A tutto questo si aggiungono poi 12 mesi di Kaspersky Safe Kids, il prodotto pensato da Kaspersky per i genitori e i loro figli. Con Safe Kids ogni genitore ha a disposizione un Parental Control avanzato e un localizzatore GPS.

Kaspersky Premium è disponibile per PC Windows, macOS, device Android, iPhone e iPad. Un supporto multi-piattaforma che garantisce una protezione completa a 360 gradi, qualunque sia il dispositivo in uso.

Prima di andare, dunque, vi rinnoviamo l'invito a sottoscrivere il piano Premium in offerta a metà prezzo: ai nostri lettori Kaspersky dedica in questi giorni un'offerta esclusiva, col 50% di sconto sul piano annuale: anziché 57,99 euro, pagate il primo anno soli 28,99 euro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.