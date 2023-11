Kaspersky Premium: 50% di sconto per il pluripremiato antivirus

Se la tua priorità è garantire la massima sicurezza per te e la tua famiglia online, non puoi lasciarti sfuggire l'incredibile offerta di Kaspersky Premium Total Security: 50% di sconto per il primo anno. Kaspersky Premium Total Security offre una difesa anti-virus pluripremiata, garantendo privacy, prestazioni e vantaggi premium al prezzo di soli 40 euro per il primo anno invece di 79,99.

La protezione più completa a metà prezzo

Che tu voglia proteggere i tuoi figli, le sessioni di gioco o il tuo online banking, Kaspersky Premium mantiene ogni aspetto della tua vita digitale completamente sicuro e protetto. Blocca malware, virus, ransomware e app spia, garantendoti sempre una protezione completa.

Con strumenti come VPN, Password Manager e altri, Kaspersky offre un controllo totale sulla riservatezza di password, contenuti e attività online. Goditi l'esperienza online senza compromettere la sicurezza, con prestazioni ottimali e senza interruzioni.

Kaspersky è un antivirus pluripremiato: solo durante lo scorso anno, ha ottenuto 69 prime posizioni classificandosi tra i primi tre posti per ben 73 volte, su 86 test indipendenti. Ma quali sono i vantaggi di Kaspersky? Ecco quelli chiave:

Antivirus in tempo reale: protezione multilivello contro i malware

Esplorazione protetta e anti-phishing : difesa dai download dannosi e siti web falsi

: difesa dai download dannosi e siti web falsi Firewall e prevenzione attacchi di rete: monitoraggio delle connessioni per prevenire accessi non autorizzati

Protezione dei pagamenti online: naviga in sicurezza durante le transazioni online

Monitoraggio Internet e Dark Web per proteggere i tuoi dati

per proteggere i tuoi dati VPN illimitata e superveloce: massima privacy online senza compromettere la velocità

Inoltre, con l'acquisto di Kaspersky Premium Total Security, riceverai un anno gratuito di Kaspersky Safe Kids, garantendo la sicurezza online dei tuoi figli ovunque si trovino. Ottieni subito il tuo sconto del 50%, valido per il primo anno e per un dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.