In un mondo sempre più connesso, la nostra vita digitale si espande costantemente, mese dopo mese, anno dopo anno. La nostra identità online si divide in un numero crescente di account che richiedono, ineluttabilmente, un nome utente e, cosa ancor più vitale, una password.

Ma questa password non può essere una sequenza qualsiasi di caratteri. Per incrementare la nostra sicurezza informatica, deve essere un mosaico crittografico di simboli, numeri e lettere: complessa, unica, e pressoché indimenticabile. E se per caso ci troviamo a gestire 50, 100 o persino più account? Il puzzle diventa rapidamente insostenibile.

Salvo che non siate muniti di un prodigioso dono mnemonico degno del Guinness dei primati, la risposta al dilemma risiede in uno strumento indispensabile del ventunesimo secolo: un password manager. Questo programma non è altro che un custode digitale che, come un inviolabile caveau, conserva in modo sicuro e cifrato le vostre credenziali di accesso ai siti e servizi web. Con un password manager, l'arduo compito di memorizzare le innumerevoli chiavi d'accesso alla vostra vita online diventa un ricordo del passato.

Sul mercato uno dei migliori strumenti di questo tipo è Kaspersky Password Manager, un prodotto comodo da usare, sicuro ed efficiente. Il software è incluso anche nella suite Premium di Kaspersky disponibile con uno sconto fino al 50% per gli utenti di HTML.it fino a gennaio 2024!

I vantaggi di Kaspersky Password Manager

Kaspersky Password Manager offre un luogo sicuro in cui conservare password e documenti. Per accedervi è sufficiente un clic, qualunque sia il dispositivo in uso.

Inoltre aiuta gli utenti a creare password univoche per gli account, così da estendere la sicurezza informatica a ogni profilo esistente. Senza dimenticare il monitoraggio della sicurezza delle password in tempo reale.

Non solo è comodo e sicuro, ma è anche efficiente, dato che tramite la tecnologia di completamento automatico dei moduli di accesso è possibile risparmiare tempo prezioso. E il tempo, come si sa, è denaro.

Tutto questo comporta innumerevoli vantaggi. Con Kaspersky Password Manager, ad esempio, non si ha più bisogno di portare con sé i propri documenti fisici.

Offre un aiuto indispensabile anche in caso di passaggio ad altri prodotti. Merito dell'ottimo processo di importazione, che permette di trasferire username e password in totale sicurezza.

A questo si aggiunge poi un livello di crittografia di tipo AES-256, impiegato anche in campo militare. Per sbloccare l'archivio di password, un hacker si troverebbe a scalare un'infinità di tempo.

Dall'altra parte, l'accesso al proprio archivio è quantomai semplice, come d'altronde dovrebbe essere. Da computer avviene tramite la password principale, dai dispositivi mobili tramite impronta digitale o Face ID.

Un altro elemento da prendere in considerazione nell'acquisto di un password manager affidabile e sicuro è il principio zero-knowledge. Si tratta di un termine che si riferisce all'impossibilità per lo sviluppatore del password manager di conoscere i dati e le password aggiunte da ciascun utente.

Quanto costa Kaspersky Password Manager

Si usufruisce del servizio acquistando uno dei piani a pagamenti di Kaspersky. Ad eccezione della versione Standard, sia Kaspersky Plus che Kaspersky Premium integrano tale prodotto, ed offre un'assistenza IT remota dedicata, il criptaggio dei documenti di identità sensibili e il rilevamento dell'accesso da remoto da parte di eventuali cybercriminali.

Ricordiamo che Kaspersky Premium è disponibili con uno sconto fino al 50% per gli utenti di HTML.it fino a tutto gennaio 2024!

