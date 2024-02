Kaspersky nominata prodotto dell’anno da AV-Comparatives

Il nuovo Kaspersky Standard, il piano di sicurezza all-in-one di Kaspersky per gli utenti privati, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Product of the Year 2023 da parte di AV-Comparatives. Si tratta del riconoscimento più importante che il celebre laboratorio indipendente conferisce alle società informatiche. Kaspersky Standard ha battuto le altre 15 soluzioni di sicurezza valutate da AV-Comparatives durante i suoi test, soluzioni sviluppate dai più famosi fornitori attivi in questo mercato.

Il titolo di Product of the Year vale per tutte le soluzioni di protezione online progettate da Kaspersky

Il riconoscimento ottenuto da AV-Comparatives va esteso anche alle altre soluzioni di Kaspersky pensate sia per gli utenti privati che per le aziende. Questo perché i prodotti sviluppati dalla nota azienda di sicurezza informatica adottano lo stesso set di tecnologie testato dal già citato laboratorio di test europeo indipendente.

Ciò significa, quindi, che il titolo di Product of the Year vale anche per Kaspersky Plus, Kaspersky Premium (prodotti per utenti privati), Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security (prodotti aziendali).

Come si ottiene il titolo di Product of the Year

Per ottenere il riconoscimento tanto ambito, è necessario che la soluzione di sicurezza ottenga il punteggio massimo (Advanced+) in tutti e sette i test previsti nel corso dell'anno. Ecco l'elenco dei test in cui Kaspersky Standard ha ottenuto il punteggio più alto:

Malware Protection Test: marzo 2023 (serie primaverile)

Performance Test: aprile 2023 (serie primaverile)

Real-World Protection Test: febbraio-maggio 2023 (prima serie)

Malware Protection Test: settembre 2023 (serie autunnale)

Advanced Threat Protection Test: settembre-ottobre 2023

Performance Test: ottobre 2023 (serie autunnale)

Real-World Protection Test: luglio-ottobre 2023 (seconda serie)

Questa è invece la lista dei produttori delle altre 15 soluzioni prese in esame da AV-Comparatives nel corso del suo ultimo test:

Avast

AVG

Avira

Bitdefender

ESET

F-Secure

G-Data

K7 Computing

McAfee

Microsoft

Norton

Panda

Total AV

Total Defense

Trend Micro

Le caratteristiche di Kaspersky Standard

Con Kaspersky Standard gli utenti privati ottengono una soluzione di cybersecurity pluripremiata a un prezzo conveniente. Compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, offre una protezione dei pagamenti online, una sicurezza avanzata da phishing e attacchi hacker, più tutta una serie di strumenti per la pulizia e la gestione delle app in modo da garantire il corretto funzionamento dei dispositivi.

Oltre all'antivirus in tempo reale e ai tool per migliorare le prestazioni del dispositivo in uso, Kaspersky Standard include diverse funzionalità per salvaguardare la privacy online. Tra queste si annoverano la navigazione privata e senza interruzioni più la protezione delle operazioni di banking online.

Kaspersky Standard è in offerta a 19,99 euro per il primo anno (42% di sconto)

In queste ore è disponibile una nuova offerta sul sito ufficiale di Kaspersky: il prodotto pluripremiato Kaspersky Standard è in offerta a 19,99 euro per il primo anno, per effetto del 42% di sconto sul prezzo di listino pari a 34,99 euro. La promozione include la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto e la possibilità di annullare l'abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Attiva Kaspersky Standard in offerta a soli 19,99 euro per il primo anno sul sito ufficiale kaspersky.it, in modo da attenere la migliore protezione online secondo il celebre laboratorio europeo indipendente AV-Comparatives.

