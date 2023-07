Kaspersky: le PMI sono sempre un'opportunità di profitto per i criminali informatici

Lo scorso 4 luglio si è celebrata, tra le altre cose, la Giornata Internazionale delle PMI. Per l'occasione Kaspersky, azienda leader della sicurezza informatica, ha presentato un report nel quale si evidenziano i crescenti pericoli che le piccole e medie imprese sono chiamate ad affrontare di anno in anno nel panorama delle minacce informatiche in costante evoluzione. Alla luce della loro importanza strategica, dato che da sole contribuiscono al 50% del PIL mondiale, diventa fondamentale rafforzare le misure di sicurezza informatica. In questo Kaspersky può essere di grande aiuto attraverso i suoi servizi.

Oltre 760 mila file dannosi destinati alle PMI nei primi 5 mesi del 2023

Il report Kaspersky Threats to SMB evidenzia che nei soli primi cinque mesi di quest'anno i cybercriminali hanno inviato alle PMI qualcosa come 764 mila file dannosi. Di questi, il 63% è costituito dagli exploit, programmi che sono in grado di sfruttare le vulnerabilità dei software consentendo ai truffatori di eseguire malware o distruggere applicazioni critiche senza che l'utente possa fare nulla per fermarlo.

Phishing e scam sono un ulteriore rischio per le piccole e medie imprese. Tramite le due tecniche appena citate i cybercriminali spingono i dipendenti da una parte a cadere nella trappola delle truffe finanziarie e dall'altra a divulgare informazioni riservate. Nella maggior parte delle volte il personale con meno esperienza nel settore dell'informatica viene tratto facilmente in inganno con false pagine di spedizione e di servizi bancari.

Un ulteriore rischio che le PMI di tutto il mondo corrono ogni giorno prende il nome di smishing, un metodo che prevede la combinazione di phishing e SMS per entrare letteralmente all'interno degli smartphone dei dipendenti di una determinata azienda. Ogni anno che passa la tecnica dello smishing si conferma in continuo aumento: l'ignara vittima riceve un messaggio tramite SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, ecc., all'interno del quale è presente un link; anche se solo inavvertitamente, non appena si fa clic sul link in oggetto si espone il device mobile al caricamento di codici malevoli.

I consigli di Kaspersky per la sicurezza delle PMI

Al fine di aumentare la protezione della propria azienda dalle minacce informatiche, Kaspersky suggerisce innanzitutto di aiutare i dipendenti ad avere una formazione di base riguardo al tema della sicurezza informatica. Insieme a questo, consiglia inoltre di simulare un attacco di phishing, così da assicurarsi che siano capaci di distinguere un'email innocua da un'email di phishing.

Per contrastare le tecniche di phishing, l'azienda leader nel campo della sicurezza informatica suggerisce di adottare la soluzione Kaspersky Endpoint Security for Business, o in alternativa Cloud-Based Endopoint Security, così da ridurre in maniera sensibile la possibilità di contrarre un'infezione attraverso email di phishing.

Un'ulteriore soluzione è l'utilizzo di Kaspersky Security for Microsoft Office 365, un pacchetto con funzionalità dedicate anti-phishing e anti-spam per proteggere il servizio cloud di Microsoft 365, incluse le app OneDrive, Teams e SharePoint.

Infine, per ottenere il massimo dalle proprie risorse di sicurezza informatica, Kaspersky consiglia l'utilizzo del nuovo Kaspersky Professional Services Packages per PMI, una serie di servizi professionali attraverso cui ciascuna piccola e media impresa ha la possibilità di affidarsi a degli esperti Kaspersky per la valutazione, l'implementazione e la configurazione.

La soluzione ideale per le micro imprese resta comunque un prodotto unico che vada a garantire una protezione affidabile da hacker e minacce informatiche, senza gravare sulle risorse aziendali. Il pacchetto che meglio risponde a queste caratteristiche è Kaspersky Small Office Security, il prodotto sviluppato da Kaspersky per assicurare a tutte le micro imprese una protezione totale per computer, dispositivi mobili, server, dati e denaro.

Compatibile con i PC Windows, Mac, device Android e iPhone, Small Office Security include in un'unica soluzione una VPN veloce e illimitata, un Password Manager affidabile e lo strumento Safe Money, che impedisce il furto dei dati sensibili relativi all'account e ai pagamenti. In aggiunta a ciò, le PMI ottengono la massima protezione dagli attacchi ransomware portati dai cybercriminali che sfruttano le distrazioni dei dipendenti.

