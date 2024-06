Kaspersky lancia KVRT: uno strumento gratis per ripulire i sistemi Linux

Kaspersky ha recentemente rilasciato KVRT, un nuovo strumento gratuito progettato per la piattaforma Linux. KVRT, acronimo di Kaspersky Virus Removal Tool, è uno scanner per la rimozione di virus che permette agli utenti di scansionare i propri sistemi e rimuovere malware e altre minacce conosciute.

Questo rilascio avviene in un momento in cui l'idea che i sistemi Linux siano intrinsecamente immuni alle minacce viene messa in discussione, con Kaspersky che evidenzia diversi casi recenti di malware che hanno colpito questa piattaforma. Un esempio significativo di tali minacce è la backdoor XZ Utils.

KVRT non offre protezione in tempo reale, ma è uno scanner autonomo in grado di rilevare e rimuovere malware, adware, programmi legittimi utilizzati per scopi dannosi e altre minacce note. I file dannosi identificati vengono messi in quarantena, rendendoli innocui per il sistema. Lo scanner utilizza un database di virus che viene aggiornato frequentemente. Tuttavia, è necessario scaricare manualmente un nuovo database ogni volta per garantire di avere le definizioni delle minacce più recenti.

Alcune limitazioni e link al download

Ci sono alcune limitazioni da considerare quando si utilizza KVRT. Innanzitutto, supporta solo sistemi a 64 bit e richiede una connessione internet attiva per funzionare correttamente. Inoltre, gli utenti normali potrebbero non avere le autorizzazioni sufficienti per eseguire una scansione completa del sistema, rendendo necessario l'accesso come root per ottenere la massima funzionalità.

Nonostante queste limitazioni, Kaspersky ha testato KVRT su diverse distribuzioni Linux popolari, confermando la compatibilità con Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Linux Mint, Ubuntu, SUSE, openSUSE e Debian. Anche se la tua distribuzione non è ufficialmente supportata, c'è comunque una possibilità che KVRT possa funzionare.

L'uso di KVRT è relativamente semplice. Per iniziare, è necessario scaricare lo strumento dal sito web di Kaspersky. Una volta scaricato, il file deve essere estratto e reso eseguibile. Eseguire lo scanner come root garantisce la massima funzionalità, consentendo una scansione completa del sistema. KVRT può essere eseguito sia tramite un'interfaccia grafica che da riga di comando, offrendo flessibilità agli utenti su come preferiscono interagire con lo strumento.