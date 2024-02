Kaspersky, il più economico e affidabile degli antivirus

Il settore degli antivirus è pieno zeppo di offerte. Ma siamo sicuri che siano tutte veritiere? Siccome i nostri lettori si sono spesso lamentati di aver scelto il pacchetto di protezione sbagliato, questo articolo è stato scritto per parlare di Kaspersky Antivirus.

Si tratta di una soluzione completa e affidabile contro le minacce online e offline, che dispone di una sua app multi-device compatibile con quasi tutti i sistemi operativi.

Kaspersky Antivirus Standard: economico ma potente

Con Kaspersky Antivirus versione Standard, disporrai della soluzione più economica ed efficace per la protezione di dispositivi quali Windows, macOS, Android e iOS.

Il pacchetto comprende un potente antivirus con protezione in tempo reale, in grado di bloccare qualsiasi minaccia online e offline. Protegge anche tutte le tue transazioni online, soprattutto quelle sugli e-commerce. Inoltre, l'ottimizzazione delle prestazioni ti garantisce un'esperienza ancora più fluida e sicura.

Se vuoi soluzioni più avanzate, c’è Kaspersky Plus Internet Security, che oltre all'antivirus in tempo reale, la protezione dei pagamenti online e l’ottimizzazione delle prestazioni, offre anche una VPN illimitata per proteggere la privacy.

Kaspersky Premium Total Security è senza dubbio il pacchetto più completo. Oltre alle funzioni sopra menzionate, protegge anche la tua identità. Con questa funzione, in pratica, ti garantisci la massima sicurezza della tua identità digitale mentre sei connesso.

Inoltre, un team di esperti si occuperà di controllare e rimuovere tutti i virus che infettano il tuo dispositivo.

Detto questo, non ti resta che scegliere le soluzioni di protezione complete di Kaspersky Antivirus. Per quanto riguarda i costi, non preoccuparti: con gli sconti fino al 60%, potrai risparmiare sul primo anno di abbonamento. Se vuoi maggiori dettagli in merito, clicca sul bottone qui sotto.

