Kaspersky: i piani Standard, Plus e Premium in sconto del 45%

Dopo l'annuncio a metà febbraio del rebranding anche per il mercato italiano, Kaspersky continua a mantenere attiva la promo per i piani Standard, Plus e Premium. Fino al 27 marzo è possibile sottoscrivere uno dei tre pacchetti a scelta beneficiando di uno sconto del 45%. Di fatto, l'esperienza della nuova piattaforma di sicurezza targata Kaspersy a metà prezzo.

A fronte dell'ottima offerta sulla gamma di prodotti completa, è bene quindi ricordare quali sono le novità più interessanti che Kaspersky Standard, Kaspersky Plus e Kaspersky Premium offrono ai propri clienti. Per ciascuno di loro riepilogheremo in breve anche i prezzi in base al numero dei dispositivi in uso.

Kaspersky Standard a partire da 19,99 euro

La proposta base di Kaspersky offre tutto ciò che un antivirus completo può garantire. Tra le funzionalità di sicurezza si annovera un servizio di antivirus in tempo reale, la rimozione degli eventuali virus esistenti prima dell'installazione del pacchetto Standard e il monitoraggio continuo di reti e firewall. Un'altra caratteristica interessante del piano Standard è il rilevamento dei programmi stalkerware, cioè i software che spiano l'attività al PC del proprietario. A tutto questo si aggiungono anche la protezione della webcam, la modalità Gaming e una serie di ottimizzazioni finalizzate all'avvio più veloce del computer.

Piano Kaspersky Standard: prezzi in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €19,99 3 dispositivi €23,99 5 dispositivi €27,99 10 dispositivi €37,99

Kaspersky Plus a partire da 25,99 euro

Con il piano Plus si passa al livello intermedio della nuova piattaforma di sicurezza progettata da Kaspersky. In aggiunta alle funzionalità di sicurezza e per le prestazioni del pacchetto Standard, Kaspersky Plus offre tutta una serie di funzioni utili per la protezione della privacy. Dalla VPN illimitata alla navigazione privata, dal password manager premium allo strumento di rimozione dell'adware, passando per il controllo di eventuali fughe di dati. E proprio quest'ultimo servizio è uno dei fiori all'occhiello del nuovo Kaspersky. La funzionalità prende il nome di Data Leak Checker: attraverso un continuo monitoraggio del dark web e della rete Internet, in caso di compromissione di dati sensibili invia una notifica all'utente suggerendogli come comportarsi per limitare al massimo i danni.

Piano Kaspersky Plus: prezzi in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €25,99 3 dispositivi €29,99 5 dispositivi €33,99 10 dispositivi €43,99

Kaspersky Premium a partire da 31,99 euro

L'esperienza più completa è garantita da Kaspersky Premium, la soluzione multi-dispositivo per le esigenze di ciascun utente di sicurezza, prestazioni, privacy e identità digitale. Ed è proprio sotto questo aspetto che il piano Premium va a distinguersi dai pacchetti Standard e Plus, pur mantenendo intatte le funzionalità di sicurezza, per le prestazioni e privacy dei piani precedenti. Se nel piano Premium il fiore all'occhiello era il tool Data Leak Checker, qui a rubare la scena è l'Identity Protection Wallet, lo strumento che permette di memorizzare una copia dei dati sensibili in un formato crittografato, con l'obiettivo di prevenire un eventuale furto di identità. I clienti Premium ricevono inoltre un supporto tecnico prioritario, sia in chat che al telefono.

Piano Kaspersky Premium: prezzi in promo fino al 27 marzo (-45%)

1 dispositivo €31,99 3 dispositivi €35,99 5 dispositivi €39,99 10 dispositivi €49,99 20 dispositivi €69,99

Per maggiori dettagli sui prodotti Kaspersky potete collegarvi alla pagina ufficiale del sito Kaspersky.

Se vuoi aggiornamenti su Kaspersky: i piani Standard, Plus e Premium in sconto del 45% inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.