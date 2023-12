Kaspersky, ecco la promo natalizia: fino al 60% di sconto per il primo anno

La sicurezza online è più importante che mai e Kaspersky Premium offre la soluzione completa per proteggere te e la tua famiglia da minacce digitali. Scopri i dettagli dell'offerta speciale in occasione delle festività natalizie e assicurati la migliore protezione fino al 60% di sconto.

I dettagli della promozione Kaspersky

Kaspersky Premium Total Security è ora disponibile a soli 34,99 euro per il primo anno anziché 79,99, limitato a un dispositivo. Una garanzia di rimborso entro 30 giorni ti assicura tranquillità nell'acquisto. Approfitta di questa offerta speciale, ma attenzione: l'offerta è a tempo limitato.

Con il piano Kaspersky Premium Total Security, ottieni la difesa più avanzata per proteggere te e la tua famiglia. Non a caso, i prodotti Kaspersky sono stati premiati con 69 prime posizioni e si sono classificati per 73 volte tra i primi tre posti in 86 test indipendenti.

"Total Security" significa sicurezza totale per davvero: oltre all'antivirus, avrai accesso anche a una VPN illimitata, un password manager e altri strumenti di sicurezza che ti aiuteranno a mantenere la totale riservatezza sulle tue informazioni online. La protezione multilivello di Kaspersky ti difende anche da potenziali tentativi di phishing, firewall bloccati e previene gli attacchi di rete.

Un'altra importante funzione inclusa è il parental control, che monitora, filtra e protegge le attività online dei tuoi figli. Inoltre, ricevi Kaspersky Safe Kids GRATIS per un anno.

In conclusione, Kaspersky Premium Total Security offre la soluzione più completa e avanzata per proteggere la tua vita digitale. Approfitta dell'offerta speciale in occasione delle festività natalizie e garantisci la massima sicurezza per te e la tua famiglia con uno sconto fino al 60%, che fa crollare il prezzo per il primo anno a soli 34,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.