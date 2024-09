Kaspersky: antivirus si elimina e installa UltraAV senza preavviso

La società russa di sicurezza informatica Kaspersky ha eliminato il suo anti-malware dai computer dei clienti negli Stati Uniti. L’azienda ha sostituito automaticamente il software con la soluzione antivirus di UltraAV (proprietà di Pango Group). Tale decisione è arrivata dopo che l’azienda ha deciso di chiudere le sue attività negli Stati Uniti e licenziare i dipendenti, in risposta alla recente aggiunta di Kaspersky all'interno dell’Entity List, un catalogo di "individui, aziende e organizzazioni straniere considerate un problema di sicurezza nazionale". A inizio mese, la società ha inviato un'e-mail ai clienti USA, assicurando loro che avrebbero continuato a ricevere "protezione affidabile per la sicurezza informatica" da UltraAV. Tuttavia, quelle e-mail non hanno informato gli utenti che i prodotti Kaspersky sarebbero stati eliminati bruscamente dai loro computer e sostituiti con UltraAV senza preavviso.

Kaspersky: installazione forzata di UltraAV sui PC degli utenti

Molti clienti Kaspersky hanno lamentato che il software UltraAV è stato installato sui loro computer senza alcuna notifica preventiva. Alcuni pensavano che i loro dispositivi fossero stati infettati da malware. A peggiorare le cose, coloro che hanno provato a rimuoverlo usando le app di disinstallazione lo hanno visto reinstallato dopo un riavvio. Ciò ha causato ulteriori preoccupazioni su una potenziale infezione da malware. Chi aveva un abbonamento a VPN Kaspersky ha anche trovato installato UltraVPN.

Di UltraAV non si sa molto, a parte il fatto che controlli diversi marchi VPN (ad esempio, Hotspot Shield, UltraVPN e Betternet) e Comparitech (sito web di recensioni di software VPN). Come riportato sulla pagina del sito ufficiale dedicata alla transizione al nuovo antivirus: "Se sei un cliente Kaspersky pagante, quando la transizione sarà completa la protezione UltraAV sarà attiva sul tuo dispositivo e sarai in grado di sfruttare tutte le funzionalità premium aggiuntive. Il 30 settembre 2024 Kaspersky non sarà più in grado di supportare o fornire aggiornamenti di prodotto al tuo servizio. Ciò ti espone a un rischio sostanziale di criminalità informatica".

Un dipendente di Kaspersky ha anche condiviso una dichiarazione sul forum ufficiale dell'azienda, dedicato al passaggio forzato a UltraAV. Come riportato sul forum: "è stata stretta una partnership con il fornitore di antivirus UltraAV per garantire una protezione continua per i clienti con sede negli Stati Uniti, i quali non avranno più accesso alle protezioni di Kaspersky. Questo aggiornamento ha garantito che gli utenti non avrebbero riscontrato una lacuna nella protezione all'uscita di Kaspersky dal mercato". L'azienda afferma che UltraAV ha un set di funzionalità simile ai suoi prodotti. Per maggiori informazioni, i clienti USA possono consultare la pagina FAQ dedicata sul sito web di UltraAV o contattare il suo team di supporto.